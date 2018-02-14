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ABD'den şok adım! Sınırı PKK ile koruyacak!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin kuzeyinde YPG'nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile kurulacak "sınır koruma" gücünde ana odağın Irak ve Suriye sınırı olacağını açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:57
ABD'den şok adım! Sınırı PKK ile koruyacak!

 Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Galloway, "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde IŞİD ile mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi, teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar talep ediyor" dedi.

ABD, Suriye'nin güneyindeki El Tanf bölgesinde bulunan birkaç küçük muhalif grubun yanı sıra DSG'yi de "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.

 Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon'un ayrıca Suriye'de "sınır güvenliği" için 250 milyon dolar ayırdıklarını belirtti.

Bu bağlamda ABD'nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı IŞİD savaşçılarının daha önce rahatlıkla geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır" şeklinde konuştu.

 DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABDPentegonSuriyeIrakPKKYPGışid
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