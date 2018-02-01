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ABD'den sonra Rusya'dan Ankara'ya şok!

Türkiye ulusal güvenliği açısından Afrin'e kritik bir operasyon düzenlerken batılı ülkeler ve bölge ülkeleri teröristlerden yana saf tutup Türkiye'yi eleştiriyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:28
ABD'den sonra Rusya'dan Ankara'ya şok!

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sürerken ABD ve Rusya'dan dikkat çekici mesajlar gelmeye devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel terör örgütü   PKK uzantısı PYD- YPG ile iş birliğine devam edileceğini söyledi.

“Sahadaki ortağımız Demokratik Suriye Güçleri (DSG)” diyen Votel, “IŞİD’le mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakarlığın altını çizmeliyiz. Irak ordusundan ve DSG’den binlerce kişi önemli şehirleri özgürleştirirken ya öldü ya yaralandı. Birkaç gün önce Rakka’daydım ve şiddetin boyutunu ilk elden gördüm. Bu çabanın çoğunu sahadaki ortaklarımız gösterdi ve kanlarını döktü. Hepimiz, küresel toplum onlara minnettar olmalı.” ifadelerini kullandı.

Votel'e Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na rağmen Suriye’de YPG ile iş birliğinin sürüp sürmeyeceği de soruldu.

Votel bu soruya şu cevabı verdi, “Onlar IŞİD’le mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrarı sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası. Türkiye’nin sınırıyla ilgili haklı endişelerini anlıyoruz. Türkiye’yle bu konuda birlikte çalışmak bizim için önemli. Türkiye IŞİD’le mücadelede çok önemli bir ortağımız oldu ve tabii ki NATO müttefikimiz. IŞİD’in kalıcı olarak yenilmesi de bir diğer önemli amacımız. Bunu yapmak için sahadaki ortağımız ise DSG. Kanımızca IŞİD’e karşı şimdiye kadarki en etkili güç onlar oldu.”

Amerikan kanadından terör örgütüne bir destek de Irak’taki en üst düzey ABD’li komutan olan Korgeneral Paul Funk'tan geldi.

Afrin’deki harekatın IŞİD’in diğer ceplerindeki baskıyı azaltma ihtimalinden ‘büyük endişe’ duyduğunu iddia eden Funk, “Partnerimizin dikkatinin dağılmasını istemem. Bu, Suriye tarafında IŞİD’e karşı aralıksız devam eden bir mücadele” dedi.

Rusya ne yapmaya çalışıyor ?

Rusya da ABD kadar açıktan dile getirmese de Türkiye'nin Afrin operasyonundan rahatsız.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Türk hükümeti, 20 Ocak'ta Afrin'de YPG'ye karşı başlatılan askeri harekatın Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nde yer alan devletlerin öz savunma hakkına uygun olarak yapıldığını ve terör örgütlerini yok etme amacı taşıdığını belirtiyor. Elde edilen bilgilere göre 10 günlük süreçte ölü sayısı birkaç yüze ulaştı" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki durumun ciddi bir kaygı yarattığını kaydeden Zaharova, "Bölgedeki durumu elbette takip etmeyi sürdürüyoruz. Durum ciddi bir kaygı yaratıyor. Moskova, Türkiye'nin Afrin'deki harekatı kapsamında tarafları itidale çağırıyor" diye konuştu.

"Rusya'dan terörist Mihraç Ural'ı istedik"

Afrin'de terör örgütüne destek verdiği bilinen Rusya ile bir yandan da Mihraç Ural krizi yaşanıyor.

Terörist Ural Rusya'nın daveti ile Soçi'deki Suriye Kongresine katılmıştı. Türkiye bu durumdan duyduğu rahatsızlığı Rusya makamlarına iletti. Konuyla ilgili açıklama yapan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını söyledi.

THKP-C Acilciler lideri Mihraç Ural, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak aranıyor. Saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 01.02.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
AfrinçavuşoğluSuriyeAnkaraRusyaABD
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