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ABD'den sonra şimdi de Almanya

ABD ile yaşanan vize krizini çözüme kavuşturmak için gayret eden Türkiye’nin en büyük turizm kaynak pazarlarından Almanya’da da benzer sesler duyulmaya başlandı

13 Ekim 2017 Cuma 14:53
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ABD'den sonra şimdi de Almanya

ABD’nin Türkiye’de vize başvurularını durdurmasının ardından Almanya’da da bu yönde haberler yapılmaya başlandı.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye’ye karşı ABD’nin attığı adıma benzer bir adım atmak gerektiğini yazdı.

DW Türkçe’nin aktardığı haberde şu ifadelere yer verildi: "Berlin’in başka bir dil de konuşabileceğini Türkiye'ye gösterme vakti geldi. Almanya, Avrupa Birliği olmaksızın Türkiye’ye baskı uygulayabilecek ve Türkiye'nin canını yakabilecek silahlarını ortaya koyabilecek durumda. Türk hükümetinin dört hafta içinde gözaltına alınan 11 kişiyi serbest bırakmaması halinde, Alman topraklarındaki Türkiye’den gelen bütün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) memurlarının bir ay içinde ülkeyi terk etmesi istenebilir. Ayrıca Almanya’ya gelmek isteyen Türklerin vize işlemleri askıya alınabilir. Bunun yanı sıra Berlin, Almanya’daki 14 Türk Başkonsolosluğu’nun yarısını kapatabilir."

Turizm yaptırımları da başlayabilir

Bir diğer Alman gazetesi Darmstädter Echo ise Türkiye’ye karşı turizmi de kapsayan yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesaplarının dondurulması gerektiğini savunan gazete, "Türkiye bazı küçük ekonomik başarılarına rağmen dünya sahnesinde Erdoğan’ın görmek istediği gibi hâlâ belirleyici bir rol oynamıyor. Bunun üzerine de siyasi şiddetin daha keskin yöntemlerine başvuruyor. Daha fazlasına sahip olamadığı için, elindeki her şeyi bozan küçük bir çocuk gibi. Meşale Tolu, Deniz Yücel ve diğerleri bizim dayanışmamızı sonuna kadar hak eden şanssız rehineler. Avrupa Birliği müzakerelerine ve yapılan ödemelere son verilsin, Gümrük Birliği genişletilmesin, Erdoğan ve çevresindekilerin uluslararası hesapları dondurulsun, turizm konusunda Avrupa çapında aynı şekilde hareket edilsin” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
ABDAlmanyaDWTürkiyeYaptırımVize YasağıSon DakikaTurizmDarmstädter Echo
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