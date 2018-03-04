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ABD'den Suriye'de 'şer' planı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre ABD, Türkiye ve Rusya’yı denetim altına alarak Suriye'yi bölmek için gizli kulis yapıyor

04 Mart 2018 Pazar 17:53
ABD'den Suriye'de 'şer' planı

"ABD, Suriye'yi bölmek için gerilimi azaltma bölgelerinde ihtilafları körüklüyor."

Lübnan merkezli El Ahbar (Haberler) haber sitesinin Washington’daki İngiliz Büyükelçiliği’nden aldığı bir telgrafa göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield 11 Ocak’ta bazı Batılı ve Ortadoğulu ülke temsilcileriyle Washington’da yaptığı bir görüşmede ABD’nin bölünmüş bir Suriye stratejisini özetledi.

İngiliz diplomat Benjamin Norman imzalı telgrafta ABD, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan ile Ürdün’den temsilcilerin oluşturduğu 'küçük grubun' 11 Ocak’ta Washington’da yaptıkları ilk toplantıda alınan kararlar bulunuyor. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD’nin Suriye’de Fırat’ın doğusunda 20 askeri üsse sahip olduğunu açıklamıştı.

Telgrafta, ABD cephesinin Suriye özelinde başta Türkiye, Rusya ve İran olmak üzere bölgeye ilişkin plan ve hedefleri yer alıyor. Belgeye göre David Satterfield, ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD'e karşı kazanılan zafere rağmen Suriye’de Amerikan askeri varlığını sürdürmeye karar verdiğini doğruladı.

Bunun Amerika’ya maliyetinin ise yılda 4 milyar dolar olarak belirlendiğini söyledi. Belgeye göre geçen ay, ABD savaş uçaklarının, Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde Esed rejimi askerlerini ve Rus paralı asker ordusu Wagner’i vurması, fiili olarak Fırat’ın doğusu için sınır çizme girişimiydi. ABD Fırat’ın batısı ve doğusu arasında bir ateş hattı oluşturmaya çalışıyor. Amerikalılar, altı hafta önce Suriye Grubu’ndaki müttefiklerine, bir sonraki hedefin ülkenin doğusunu geri kalanından ayırmak olduğunu söyledi.

5 aşamalı plan

Belgede Suriye’de hayata geçirilmesi gereken beş aşamadan bahsediliyor. Bu aşamalar sırasıyla; Suriye’yi bölmek, Türkiye’yi denetim altına almak, BM Suriye Özel Temsilcisi Stephan de Mistura’yı ABD amaçları doğrultusunda yönlendirmek, Soçi sürecini sabote etmek ve Suriye muhalefetini etki altına almak. 'Küçük Grup'un hedefinde Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana’nın ardından başlattığı Soçi süreci de var.

Belgedeki ara başlık ise şöyle: Soçi’yi kullanmak ve sabote etmek... Soçi’nin önemini yok etmek için de 'Cenevre sürecinin yeniden canlandırılması' öngörülüyor. ABD’li temsilci toplantıda PKK/PYD’nin Cenevre’ye dahil olması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin bunu engellediğini belirten ABD’li diplomat Türk-Amerikan ilişkilerinin zaten kötü olduğunu ve daha da iyiye gitmeyeceğinin kesin olduğunu belirtiyor. HABER MERKEZİ
 

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:00
Anahtar Kelimeler:
şer PlanıSuriyeABD
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