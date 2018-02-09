ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye'ye hafta sonunda kritik ziyaretler gerçekleşecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın A Takımı'ndan iki önemli isim; Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster Türkiye'ye geliyor.

McMaster, Beyaz Saray kadrosundan. Başkanın omuzdaşı denebilir. Amerika'nın ortadoğu politikasını şekillendiren kişi olarak da biliniyor.

Ziyaretin en önemli gündem maddesi Münbiç olması bekleniyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Washington'ın Münbiç konusunda Ankara'dan baskı görmeye devam ettiğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Mattis gelecek hafta bir görüşme gerçekleştirecek.