ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binalı Yıldırım, Trump yönetiminin Ankara'ya gelen en üst düzey kurmayı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tillerson'u kabulünde terör örgütü FETÖ'nün elebaşının iadesiyle ilgili süreç ve örgüt mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konuları ele alındı.

'Meşru aktörlerle çalışın'

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığının vurgulandığı kabulde, bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadelede doğru ve meşru aktörlerle çalışmanın önemli olduğuna da dikkati çektiği belirtildi. Erdoğan, böylece bir kez daha ABD'nin Suriye'de PYD/YPG ile birlikte hareket etmesinden duyduğu rahatsızlığı Tillerson'a aktarmış oldu.

Başbakan Yıldırım'ın, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alındı. FETÖ ile mücadele ve elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımların gündeme geldiği kabulde, iki müttefik ülke arasındaki yoğun temasların sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.

Trump da Obama'nın yolundan gidiyor

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Çarşamba akşamı katıldığı bir TV programında ABD'nin tavrını eleştirerek, “Bize henüz resmi bir dönüş olmuş değil. Yani Rakka operasyonunda nasıl hareket edecekleri, YPG ile SDF ile PYD ile mi beraber olacakları, yoksa Türkiye ile beraber, ÖSO unsurlarıyla mı beraber olacaklar, bunun kararını henüz bize iletmiş değiller. Ama yaşanan gelişmeler sanki geçmiş yönetimin gittiği yoldan gidiliyormuş gibi intibasını veriyor. Bu konu, ‘ama’sız ‘fakat’sız ABD Dışişleri Bakanı’na söylenecek ve bu konudaki ABD’nin duruşunun tutumunun netleşmesi istenecek” ifadelerini kullanmıştı.

Fırat Kalkanı resmen bitti

Türkiye yaklaşık 7 ay önce başlatılan ve 71 şehit ve yüzlerce yaralı verilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nı bitirdi. Böylece 24 Ağustos 2016'da başlayan operasyon Suriye'nin El Bab bölgesinin alınmasıyla nihayete erdi. Harekâtın ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretinden önce bitirilmesi dikkat çekiyor.

Resmi açıklama Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yapıldı. MGK açıklamasında, "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkân vermek ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekâtın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir” denildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili bir açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım katıldığı bir TV programında, “Fırat Kalkanı ile 2 bin 15 kilometrekare alan emniyete alındı. El Bab’ın alınmasıyla birlikte, oraya ÖSO yerleşti. Her şey kontrol altında… Bundan sonra DEAŞ’a yönelik, başka bir şey olursa, bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat olursa bu yeni bir harekâttır. Fırat Kalkanı bitmiştir. Bundan sonra ihtiyaç olması halinde yapılabilecek harekât artık başka bir isimle anılacak” şeklinde konuştu.