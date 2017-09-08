ABD'den Türkiye'ye silah satışı yasağı

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında Washington'da bulunan Türkiye büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak korumaların tavrına tepki olarak geldi. Washington polisi, Erdoğan'ın 12 koruma görevlisi hakkında tutuklama kararı alındığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise karara tepki göstererek, "Korumalarım hakkında yakalama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl yasa? Bu nasıl hukuk?" demişti.



Ağustos ayında ise kavgayla ilgili olarak 15'i cumhurbaşkanlığı koruması, 19 kişi hakkında yargı sürecinin başlamasına karar verildi. Senato'nun aldığı bu kararla, Erdoğan'ın korumalarının kullanması için bu yılın başında New Hampshire'daki silah şirketi Sig Sauer ile yapıldığı söylenen 1,2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması süresiz olarak rafa kaldırılabilir.



Amerikan basınına göre anlaşma büyükelçiliğin önünde yaşanan olayın ardından askıya alınmıştı. New York Times gazetesi de daha önce bu anlaşmanın tehlikeye girdiğini yazmıştı. HABER MERKEZİ