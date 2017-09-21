ABD'den yeni kumpas! Türkiye'nin başı çok ağrıyacak

ORHAN DEDE/HABER ANALİZ

Türkiye çok yönlü saldırılarla yüzyüze. Bir taraftan IŞİD, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle içeride ve dışarıda mücadele eden Türkiye, diğer taraftan da Irak'ta Barzani yapılanmasının bağımsızlık referandumu planıyla, Suriye'de ise ABD'nin her türlü desteği verdiği PKK/PYD ile mücadele ediyor.

Çok cephede mücadele eden Türkiye, birtakım yeni tehditlerle de yüz yüze kalacak. Önceki yıllarda Türkiye'ye yöneltilen IŞİD ve benzeri terör örgütlerine destek suçlaması farklı bir mantıkla tekrar Türkiye'nin önüne konulmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda İngiltere merkezli bir düşünce kuruluşu, internette terör örgütü IŞİD ve El Kaide bağlantılı içerikleri en sık takip eden ülkeler istatistiği yayımladı.

Söz konusu araştırmada Türkiye, başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerini internet üzerinden takip eden ülkeler listesinde bir numara olarak gösterildi. Policy Exchange adlı kuruluşun raporuna göre IŞİD her hafta 100'den fazla yeni makale, video ya da gazete yayımlıyor. IŞİD bu propaganda malzemelerini asıl olarak internet üzerinden yayıyor.

Bunun için sosyal medyayı, dosya paylaşım hizmetlerini ve şifreli mesajlaşma platformlarını kullanıyor. Yanlı araştırmaya göre bu içeriklere en fazla erişim Türkiye'den sağlanıyor.

ABD merkezli Forbes dergisinin sayfalarında yer verdiği raporda; Şubat ortasından Mayıs ayı başlarına kadar terör örgütü IŞİD bağlantılı içeriğin Türkiye'den 16 bin 810 kez, ABD'den 10 bin 388 kez, Suudi Arabistan'dan ise 10 bin 239 kez tıklandığı iddia edildi.

Avrupa'dan IŞİD içeriğine en çok tıklama ise 6 bin 107 tıkla listenin beşinci sırasındaki İngiltere'den geldi. Irak hükümeti Eylül ayı başında, Musul'da çok sayıda İngiltere kökenli genç kızın IŞİD'liler arasında yakalandığını açıklamıştı. Açıklamada, yakalanan IŞİD ailelerinin en az yarısının Türkiye uyruklu olduğu iddia edilmişti.

Türkiye'nin başı çok ağrıyacak

80 milyonluk Türkiye'yi töhmet altında bırakan bu maksatlı rapor, Türkiye'yi terör örgütleriyle irtibatlı olarak göstererek köşeye sıkıştırmayı amaçlıyor.

Policy Exchange tarafından yapılan söz konusu araştırmaya ABD merkezli Forbes dergisinin sayfalarında yer verilmesi de tesadüf değil.

Çünkü ABD yönetimi de Türkiye'yi terör örgütleriyle irtibatlı gösterebilmek amacıyla bilgi toplamak için tüm kurumlarını seferber etmiş durumda. Bir süredir ABD'de Türkiye'ye yönelik ciddi bir kumpas hazırlığı yapıldığı iddiaları ülkemizde de gündeme geliyordu.

Bu hazırlığın amacı Türkiye'yi terör örgütlerine destek veriyor gibi göstermek. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almaya karar vermesiyle bu hazırlıklar daha da hızlanmış durumda.

ABD'nin tüm istihbarat birimleri Türkiye aleyhine bilgi toplamak için çalışıyor. Eski Başkan Obama döneminden dosyaları da devralan CIA'nın Suriye'deki PKK/YPG militanlarından yakalanan her IŞİD bağlantılı teröristten Türkiye aleyhine bilgi toplanmasını ve bunların görüntülenmesini istediği iddiaları da Washington'da seslendiriliyor.

Diğer bir ABD istihbarat kuruluşu olan NSA ise dinleme kayıtlarıyla bu plana destek veriyor. Bütün bu hazırlıklar Türkiye'nin önümüzdeki dönemde özellikle müttefik gördüğü ülkelerden başını çok ağrıtacak hamlelerle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.