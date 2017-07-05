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ABD'den yeni Suriye hamlesi

Rusya'nın iki gün önce yaptığı Suriye'deki Dera ve Kuneytra bölgelerini çatışmasızlık bölgesi kapsamından çıkarma teklifinin ardından, ABD'den karşı adım geldi. Yeni plana göre ABD, Dera ve Kuneytra bölgelerini kapsayan Ürdün sınırında bir 'güvenli bölge' kurmak istiyor.

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ABD'den yeni Suriye hamlesi

Suriye krizi, ABD ve Rusya'nın karşılıklı hamlelerine sahne oluyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısında, Rusya'nın Suriye'nin güneyini çatışmasızlık bölgeleri kapsamından çıkarma önerisinin ardından ABD, güvenli bölge planını duyurdu.

Rus heyeti 4 Temmuz'daki ikili görüşmeler sırasında, Türkiye ve İran heyetlerine, Dera ve Kuneytra’nın "çatışmasızlık bölgeleri"nden çıkartılmasını önermişti. Rusya'nın ABD askeri varlığı nedeniyle, bölgenin durumunu ABD ile görüşmeyi tercih ettiği öğrenilmişti.

Diplomatik kaynaklar, ABD'yi temsilen Astana toplantılarında yer alan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones'un Suriyeli muhalefet heyetiyle 4 Temmuz akşamı bir toplantı yapıldığını bildirdi.

ABD'li bir diplomatın da doğruladığı bilgilere göre Jones, muhalefet heyetine ABD askerlerinin konuşlandığı Ürdün sınırındaki güney cephesinde (Dera ve Kuneytra illeri) Astana sürecinin dışında, bir güvenli bölge kurmak üzere Rusya ve Ürdün ile anlaştıklarını söyledi.

Uzmanlar bu anlaşmayı, "ABD'nin Astana sürecinin başarısını engelleme ve karşı bir 'Amman süreci' başlatma hedefi" şeklinde yorumluyorlar.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki 4. Astana toplantısında, İdlib ili ve çevresi, Humus ilinin kuzeyindeki belirli bölgeler, Şam'ın Doğu Guta bölgesi ve güneydeki Dera ile Kuneytra illerinde "çatışmasızlık bölgesi" oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Haber Merkezi

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