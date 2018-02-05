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ABD'den YPG'ye yeni silahlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı başarılı bir şekilde devam ederken, ABD el altından YPG'ye silah veriyor. Kamışlı ve Halep'te YPG'ye gönderilen çok sayıda ağır silah ve zırhlı aracın görüntüleri ortaya çıktı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:12
ABD'den YPG'ye yeni silahlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 18'nci gününe girdi.

Dün Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Surkah köyü düzenlenen operasyonla terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 35 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Çatışmalar Şıltah köyü çevresinde yoğunlaşmış durumda. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Sukri köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 947 olduğu bildirildi.

YPG'ye yeni silahlar gidiyor

ABD'nin bütün taahhütlerine rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımı devam ediyor. Türkiye sınırına hayli yakın konumdaki Kamışlı'da çekilen bir video, çok sayıda Amerikan zırhlı aracının YPG'lilere gönderildiğini ortaya koydu.

Öte yandan Suriye'nin batı Halep kırsalında da muhalifler, Suriye-Türkiye sınırında PYD/PKK işgalindeki Afrin'e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakaladı. Muhaliflerin paylaştığı görüntülerde, Rus yapımı anti tank füzeleri, RPG-7 roket atar, piyade tüfekleri, NATO üyeleri ülkelerin ortak imalatı 7.62 mm silah mühimmatı, otomatik silah şeritleri, otomatik silahlar, çok miktarda şarjör, NATO üyesi ülkelerin envanterindeki uçaksavar silahları ve bu silahlara ait yüklü miktarda mühimmat yer alıyor.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımı devam ediyor. Türkiye sınırına hayli yakın konumdaki Kamışlı'da çekilen video, çok sayıda Amerikan zırhlı aracının YPG'lilere gönderildiğini ortaya koydu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 05.02.2018 16:40
Anahtar Kelimeler:
ABDYPGSilahTSKAfrin
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