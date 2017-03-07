ABD'den YPG’yi koruma 'kalkan'ı

ABD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile YPG arasında çatışmaları önlemek için Menbic'e asker konuşlandırıldığını açıkladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, 'Menbic'in içinde ve batısında geçen haftadan itibaren caydırıcı ve güvence veren, gözle görülür bir işaret olarak Amerikan askerlerinin konuşlandırıldığını' duyurdu.

Davis, "Bu yeni bir adım. İlk kez böyle bir şey yapmak durumunda kaldık. Amaç, düşmanın Menbic'den çıkarılması için görünür bir sembol olarak orada olmak. Başkalarının orayı 'kurtarmak' için taarruza geçmesine gerek yok" diye konuştu.

Pentagon sözcüsü, bölgeye konuşlandırılan asker sayısı ile ilgili net bilgi vermedi, ancak sayılarının 'birkaç düzineden az' olduğunu ve mevcut yetkiler kapsamında görev yaptıklarını belirtti.

Davis, bölgedeki komutanların küçük birlikleri kısa süreliğine nakletme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Şimdiye kadar Menbic'de eğitim ve danışmanlık görevi yürüten Amerikan birlikleri böylece ilk kez Türkiye destekli ÖSO ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmaları önleyici bir nevi kalkan işlevi görecek. ABD, bölgedeki silahlı grupların güya IŞİD ile mücadeleye odaklanmasını istiyor.

Türkiye destekli ÖSO ile SDG'nin parçası olan ve YPG'nin de dahil olduğu Menbic Askeri Konseyi (MAK) arasında çatışmalar çarşamba gününden beri Menbic'in batısındaki köylere odaklanmıştı.

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