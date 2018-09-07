ABD destekli PKK parsayı götürüyor

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Türkiye’nin dikkatinin Suriye’de İdlib meselesine yoğunlaşmasını fırsata çeviren ABD ve sahadaki müttefiki terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG, Suriye’nin kuzeyinde parsayı götürüyor. PKK bağlantılı PYD/YPG’li militanların kontrolünde olan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Suriye'nin kuzeyinde 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi' ilan etti.

PKK’nın Suriye kolu olan PYD’den yapılan açıklamaya göre Demokratik Suriye Meclisi, Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda kendi kontrolündeki bölgeleri kapsayan özerk bir yönetim kurulması kararı aldı. 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi' Eş Başkanlığı'na da Siham Kiryo ve Ferit Ette seçildi. DSM yetkilisi Gelo İso’nun açıklamasına göre; 70 kişiden oluşan Kuzey Suriye ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, ‘Kuzey Suriye Parlamentosu’ gibi hareket edecek.

Bu 70 kişi, 21 gün içerisinde bir lider seçecek. Yönetimin eş başkanlığı için de Abid Hemed Mehabaş ve Berivan Halit önerildi. Bölgede 2016 yılında da 'Kuzey Suriye Federasyonu' ilan edilmişti. Türkiye dâhil hiçbir ülke, federasyonu tanımamıştı.

Manidar zamanlama

Özerklik ilanının ABD'li General Paul Funk’un önceki gün Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasında, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Mazlum Kobane' kod adlı Türkiye’nin başına 4 milyon TL ödül koyduğu kırmızı listedeki terörist Ferhat Abdi Şahin ile yüz yüze görüşmesinden hemen sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Türkiye’ye nispet yapar gibi gerçekleşen skandal görüşmeye dair fotoğraf ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşılmıştı.

Irak’ta Barzani Suriye’de PYD

Sahadaki terörist müttefiki PKK/PYD ile birlikte ABD’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri özerklik hamlesi, Suriye’ye dair uygulanan planları da deşifre ediyor. Dün İran’ın başkenti Tahran’da bir zirvede bir araya gelen Astana sürecinin garantör 3 ülkesi Türkiye, Rusya ve İran, başta İdlib olmak üzere Suriye’nin diğer sorunlu bölgelerine yoğunlaşmışken ABD, kuzey doğu Suriye’de planladığı özerk devlet yapılanmasını inşa etme konusunda hayli mesafe almış durumda. Görünen o ki, ABD öncülüğündeki DEAŞ’la karşı koalisyon, zaten gizli olmayan Irak’ın kuzeyindeki Barzani yapılanmasının bir benzerini Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirme planını hızlandırmaya karar vermiş.

İdlib meselesi uzarsa PKK’nın işine gelir

İdlib yedi yıldır devam eden Suriye iç savaşı ve bölgedeki güç mücadelesinin sonucunu belirleyebilecek olduğu için son derece kritik bir şehir. Astana mutabakatı ile çatışmasız alan haline getirilen şehir, Suriye hükümetine karşı olan tüm muhalif grupların ve de terör örgütlerinin son kale olarak çekildiği yer haline geldi.

İdlib’în kontrolünün de Suriye ordusunca sağlanması halinde ülkedeki savaş resmen sona ermiş olacak. Bu bağlamda İdlib meselesinin uzun süre çözümsüz kalması, yani savaşın devam etmesi, ABD ve PKK/PYD’nin işine gelecektir. Zira kuzey doğu Suriye’deki ifşa edilen özerklik planlarının sekteye uğramaması için, Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’nin diğer bölgelerindeki sorunlarla uğraşmaya devam etmeleri gerekiyor.

Bu çerçevede uzmanlar ABD’nin sahadaki unsurları ve müttefikleri İdlib meselesinin hızlıca çözülmemesi için her türlü yolu deneyebilecekleri görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin dün gerçekleşen Tahran zirvesinde İdlib meselesi çözüme kavuşması durumunda, dikkatler ABD-PKK/PYD’nin özerklik planları peşinde koştuğu kuzey doğu Suriye’ye yoğunlaşacak.

