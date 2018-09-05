ABD ekonomik krizin babasıyla karşılaşacak

Uluslararası piyasalarda 'yatırım gurusu' olarak tanınan, dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almasının çılgınlık olduğunu, ABD'nin neden böyle davrandığı konusunda bir fikri bulunmadığını, uzun vadede bu durumun ABD'ye zarar vereceğini düşündüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Rogers, "Neler olduğunu tabii ki görüyorum. Yatırım yapacak olsam büyük ihtimalle şu anda Türkiye'deki varlıkları alırdım. Normalde akıllı insanlar şu anda Türk varlıklarını satın alıyor" dedi. 1970’li yılların başında dünyanın en iyi bilinen fonlarından Quantum Fund’ı kuran ve halihazırda Rogers Holdings'in yöneticiliğini yürüten 76 yaşındaki Rogers, şunları söyledi: "Eğer yatırım yapacak kadar zekiyseniz 2 ila 5 yıl sonunda olumlu sonuçlar elde edersiniz. Ben henüz bu anlamda bir yatırım yapmadım. Çünkü son dönemde çok yoğun bir şekilde seyahat ediyorum. Normalde akıllı insanlar şu anda Türk varlıklarını satın alıyor."

Çinli yatırımcılar her yerde

Finans uzmanı Rogers, Rusya ve Çin’den çok sayıda yatırımcının artık yüzünü gelişen piyasalardaki yatırım fırsatlarına çevirdiğini ifade ederek, "Ben Moskova havaalanına gidiyorum ve her yerde artık Çinlileri görüyorum. Kızıl Meydan’a gidiyorum, her yerde Çinli görüyorum. Beş sene önce bu durum böyle değildi. Eminim çok yakında İstanbul, Rus ve Çinlilerle dolu olacak. Bu gelişmeler Amerika için iyi değil. Çinli yatırımcıların bugünlerde çok fazla parası var. Amerika’nın ise çok fazla borcu mevcut" diye konuştu.

ABD borç batağında

Jim Rogers, ABD’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan borç yükünün gelecek dönemde muhtemel bir finansal krizin fitilini yakabileceğini belirterek, Amerikalıların son 10 yıldır finansal bir sorunu olmadığını, ABD borsasının tarihin en uzun soluklu ‘boğa piyasası’nı deneyimlediğini söyledi. Rogers, "Fakat Amerika’nın borcu giderek artıyor ve giderek daha fazla ülke ile düşman hale geliyoruz. Bir sonraki ‘ayı piyasası’, hayatımda gördüklerimin içinde en kötüsü olacak. Borcumuz artarken, bazı ülkeler de bizimle ticaret yapmayacak. ABD dahil olmak üzere dünyanın her yerinde borç seviyesi giderek daha da fazla artıyor. Buna ek olarak, ABD bir de ticaret savaşlarına girişiyor. Ticaret savaşları hiçbir zaman fayda getirmedi" ifadelerini kullandı. ABD’nin toplam kamu borcu 21.4 milyar dolara ulaşmış durumda.

ABD, Çin’i büyütüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika hamleleri ile müttefik ülkeleri kendisinden uzaklaştırdığına işaret eden Jim Rogers, "Şu anda ABD’nin yaptıklarının etkisi Çin’i daha büyük hale getiriyor. Çin, Rusya, İran ve şimdi Türkiye daha fazla yakınlaşmaya başlıyor. Amerika için bunun iyi bir sonucu olamaz. Ben bir Amerikan vatandaşıyım. Fakat Rusya, Çin, İran ve Türkiye’nin giderek daha da yakınlaştığını görüyorum. Bu durum Rusya, Çin, İran ve Türkiye için iyi olabilir. Fakat kesinlikle ABD için iyi bir durum değil" şeklinde konuştu.

Ayı piyasası nedir?

Ayı piyasası, İngilizce 'bearish market' olarak adlandırılmakta. Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılıyor. Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmekte. Ayı piyasasının ne kadar süreceği hakkında genel bir kanı olmamakla birlikte, fiyatların uzun bir süre daha düşmeye devam edeceği beklenir. Ayı piyasası etkisi altındaki bir piyasada bulunan ürünlere talep azalır. Talep azaldığı için de kimse o ürünleri almak istemez ve fiyatlar da düşmeye devam eder. Boğa piyasası ise ayı piyasasının tam tersi olarak, ilgili piyasanın uzun bir süre daha yükseliş trendinde olacağını, o piyasadaki ürünlere olan talebin artmakta olduğunu gösterir.