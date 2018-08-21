ABD elçiliğine saldırının failleri yakalandı

Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine saldırı olayı saatler içinde aydınlatıldı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerin, alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri kaydedildi.

Olayın faillerinden Ahmet Çelikten'in taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Diğer fail olan Osman Gündaş’ın da; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin bağlantıları ve olayın diğer yönleri araştırılıyor.

Bayram namazının ardından gazeteciler TBMM başkanı Binali Yıldırım'a bu konuyu sordu.

Yıldırım, "Türkiye'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz, hangi ülkeyle, nasıl olursa olsun, bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan, her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin, onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir, hiçbir şekilde kanunsuzluğa, yanlışa, bu ülkede izin verilmeyecektir." dedi.