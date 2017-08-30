ABD ikili oynuyor

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılacağını açıkladığı, başta Irak olmak üzere bölge ülkeleri ve ABD'den tepki gören bağımsızlık referandumu kararından vazgeçmeye niyetli değil. 1978 yılından bu yana Londra da yayın yapan Şark Al Avsat gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ghassan Charbel'e röportaj veren Barzani, bağımsızlık referandumundan geri dönüş olmadığını, referandumun 25 Eylül'de yapılacağını söyledi.



25 Eylül’de referandum için sandıkların kurulacağını söyleyen Mesut Barzani, referandumun ertelenmesini isteyenlere yanıt olarak da “Daha sonra yapılacak olan referandumun sonuçlarını kabul eden bir belgeye imza atabilecekler mi” diye sordu. Bağımsızlık referandumunun IKBY'deki siyasi tarafların ortak kararı olduğunu iddia eden Barzani, “Tarihi bir sürece doğru adım atıyoruz. Bu karardan geri dönme gibi bir durum söz konusu değildir, Kürdistan’ın bağımsızlık referandumu belirlenen tarih olan 25 Eylül’de yapılacak” dedi.



Barzani, 22 Ağustos tarihinde Erbil'de ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede ABD Savunma Bakanı James Mattis'in 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuna karşı olmadığını belirttiğini söyledi. ABD'den bu konuda henüz bir yalanlanma gelmedi. Bu durum ABD'nin ikili oynadığını gösteriyor. Bazı ABD'li yetkililer referandumun ertelenmesi gerektiğini ifade ederken başbaşa görüşmelerinde Barzani'yi referandum konusunda cesaretlendirenler de ABD'liler.

Yine garanti istedi

Referandumun ertelenmesine yönelik dile getirilen isteklere de değinen IKBY Başkanı Barzani, şöyle konuştu: “Bu benim tek başıma karar vereceğim bir durum değil, siyasi partilerin Referandum Yüksek Komisyonu'nda temsilcileri var, ancak bu komisyon referandum hakkında ortak bir karar verebilir. Referandumun ertelenmesini isteyenlere sormak istiyorum 25 Eylül’de yapılacak olan referandum ertelendiğinde, daha sonra yapılacak olan referandumun sonuçlarını kabul eden bir belgeye imza atabilecekler mi?” Referandumdan 'hayır' kararı çıkması durumunda istifa edeceğini açıklayan Barzani, "halk bağımsızlık referandumunu reddederse bu karara saygı duyar, normal yaşamıma devam ederim, olur da halkımız referandum için 'hayır' derse görevimden istifa ederim, çünkü artık çalışmam için bir sebep kalmaz” dedi.

'Kerkük için ölmeye hazırız'

Türkmen kenti Kerkük hakkında 'Kerkük Kürdistani bir şehirdir' diyen Barzani, Kerkük için sonuna kadar mücadele etmeye hazır olduklarını da ifade etti. Barzani şunları söyledi: "Referandumdan sonra Bağdat hükümeti ile Kerkük’ün de içinde yer aldığı sınırlar ile ilgili diyaloğa hazırız. Herhangi bir güç Kerkük’ü ele geçirmek isterse buna karşı mücadele uğrunda ölmeye hazırız. Kerkük, Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Hristiyanlar içindir. Biz Kürdistan’da federal sisteme benzer bir sistem oluşturmak istiyoruz.”

Tehditkâr ifadeler

Referandum yapılması halinde komşu ülkelerin sınır kapılarını kapatması durumunda ne yapacağının sorulması üzerine ülke ismi vermeden tehditkâr konuşan Barzani, “Komşu ülkelerin sınır kapılarını kapatması ve ilişkilerin sonlandırılması tehditlerine karşı bütün hesaplamaları yaptık. Böyle bir durumda belki zarara uğrayabiliriz, fakat emin olun onlar daha fazla zarara uğrarlar. Bu ihtimaller karşısında her şeyi hesapladık. Taraflar karar vermekte özgürdür. Fakat tekrar söylüyorum eğer komşularımız bize acı çektirmek için anlaşır ve bize ambargo uygulamak isterlerse bedeli çok ağır olur” dedi.