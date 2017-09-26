ABD ikiyüzlü oynuyor! Arz-ı Mev'ud hedefi yakın

Irak'ın kuzeyinde adım adım ikinci İsrail kuruluyor. Büyük Ortadoğu Projesi içinde kendine yer bulan ve yüzyıllık bir geçmişi olan projenin son halkası Peşmerge'nin bağımsızlık referandumu oldu. IKYB lideri Mesut Barzani batının sözde karşı çıktı ama gizliden gizliye desteklediği referandumu gerçekleştirdi.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Referanduma katılıp oy kullanan seçmenlerin sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kaydedildi. Bu da toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 72'sine tekabül ediyor" denildi. Resmi sonuçların da 72 saat içinde açıklanacağı belirtildi.

İsrail ve ABD bayraklı kutlama

Kerkük başta olmak üzere Türkmen bölgelerinde de yapılan referandumun ilk sonuçlarının ortaya çıkmasıyla Erbil'de sokağa dökülen Barzani taraftarları İsrail ve ABD bayraklarıyla kutlama yaptı. Kendisi de Yahudi asıllı olan Mesut Barzani'ye referandum sürecinde açıktan destek veren tek ülke İsrail olmuştu.

Referandum öncesinde "İsrail, Kürtlerin kendi devletlerini kurmak için meşru çabalarını destekliyor" açıklaması yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, istediğini aldıktan sonra tavır değişikliğine gitti. İsrail Başbakanı bakanlarına referandum hakkında herhangi bir yorum yapılmasını yasakladı.

Önce Kürdistan sonra büyük İsrail

ABD–İsrail eliyle planlanan ve uygulamaya konulan Büyük Ortadoğu Projesi'nin nihai hedeflerinden biri de bölgede büyük İsrail devletini kurarak Yahudilerin Arz-ı Mev'ud hayalini gerçekleştirmek.

Bu kapsamda ilk planda 4 parçalı Kürdistan hesapları yapılıyor. Bu hesap Irak ve Suriye'nin kuzeyi, Türkiye'nin güneyi ve İran'ın batısından koparılacak topraklarla küçük devletçiler oluşturmak. Planın bir sonraki aşamasında ise bu 4 parçanın birleştirilecek büyük İsrail devletinin kurulması yer alıyor.

Bağımsızlık referandumu sonrası Barzani taraftarlarının İsrail bayraklarıyla kutlama yapması bu planı bir kez daha deşifre etti.

ABD tiyatro oynuyor

Barzani'ye referandum sürecinde en büyük desteklerden biri de üstü kapalı bir şekilde ABD'den geldi. Bu süreçte sözlü açıklamalarla referandumu eleştiren ABD'nin Barzani'yi özel görüşmelerinde desteklediği ve cesaretlendirdiği ifade ediliyor.

Barzani'nin referandumdan bir gün önce yaptığı, "Medyadan duyduklarımızla doğrudan bize söylenenler aynı şeyler değil" açıklaması ABD'nin bu süreçte ikiyüzlü bir politika izlediğini ortaya koyuyor.

ABD referandum sonrası ilk açıklamasında da durumdan pek de rahatsız olmadığını ortaya koydu. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "DAEŞ'i ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını umut ediyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert da ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararından derin hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Bakanlık sözcüsü Nauert, "Bağlayıcılığı olmayan bu referandumdan dolayı" ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki halkla tarihi ilişkilerinin etkilenmeyeceğini ifade etti.

Sınırda ortak tatbikat

Referanduma karşı çıkan Türkiye ve Irak ise son dönemlerin en dikkat çekici adımını attı. İki ülke sınırda ortak tatbikat başlattı.

Türkiye'nin Habur Sınır Kapısı yakınındaki askeri tatbikatına Irak ordusunun da katıldığı bildirildi. Irak Savunma Bakanlığı'ndan "Türkiye ile Irak sınırında, ortak geniş çaplı, askeri tatbikat başladı" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Eylül'de Silopi/Habur'da başlattığı tatbikata ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir" ifadeleri yer aldı.