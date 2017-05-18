ABD ile bir kriz daha

RECEP BAHAR/HABER-ANALİZ

ABD ile siyasi krizler çoğalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında 16 Mayıs'ta Beyz Saray'da yapılan görüşmede 'bazı prensip kararlar' alınsa da iki ülke arasındaki temel siyasi sorunlar olduğu 'el değmemiş' gibi yerinde duruyor. FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'i iade etmeye yanaşmayan ABD, üstüne üstlük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinde FETÖ'den tutuklu İzmir Alsancak Diriliş Kilisesi Rahibi Amerikalı papaz Andreu Brunson'ın derhal ABD'ye iade edilmesini talep etti. PYD/YPG'nin silahlandırılmasından geri adım atmayan ABD yönetimi, açık bir şekilde halen ABD'de tutuklu bulunan Rıza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla sorunlarında Amerikan yargısını işaret etti.

Türkiye ile dalga geçiyorlar

Bunlar yetmezmiş gibi ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştüğü gün Suriye'nin kuzeyinde Kobani'de Türkiye'nin başına 4 milyon TL ödül koyduğu PKK'lı terörist Abdi Ferhad Şahin ile toplantı yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brett McGurk'ın kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek verdiğine işaret ederek, "Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 18 günde dünyanın en büyük 4 ülkesini (Hindistan, Rusya, Çin ve ABD) ziyaret ettiğini işaret eden Çavuşoğlu, Çin ziyaretindeki ikili görüşmeler, imzalanan ve hazırlık aşamasındaki anlaşmalarla Çin ile ilişkileri ileri götürmek için adeta yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

ABD ile görüş ayrılığı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin'in ardından ABD’ye yaptığı ziyaretin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, görüşmelerin kapsamı ve atmosferine bakıldığında çok farklı bir ziyaret olduğuna, ilişkileri ileriye götürecek bir platform oluştuğunu bildirdi. Çavuşoğlu, “Bazı konularda görüş ayrılığımız var ama o görüş ayrılığı olan konularda bile belli prensip anlaşmalarına vardık” diye konuştu. Çavuşoğlu, kendisinin de gerek arazideki tecrübeleri gerekse daha önceki tecrübeleri aktararak bazı konuların oluşturabileceği riskleri ve gelecekte hata yapılmaması için atılması gereken adımları anlattığını belirtti.

Almanya'ya Auf Wiedersehen yani Güle Güle!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İncirlikten çekilme kararı konusunda da net konuştu. Çavuşoğlu, "Kendileri bilir. Yalvaracak değiliz. Gelmek istediler, DEAŞ'e karşı koalisyonda biz kendilerine yer açtık. Ama her şey onların istediği gibi, onların keyfine olacak değil. Bunu bilmeliler. Ayrılmak istiyorlarsa da onlara yalvaracak değiliz. Onlar gelmek istedi, biz yardımcı olduk. Ayrılmak istiyorlarsa da 'güle güle' deriz" şeklinde konuştu.