'ABD ile diyalog için şartlarımız var'

İran, somut konuların ele alınması kaydıyla ABD ile diyalog başlatmayı tabu olarak görmediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif "Görüşmeleri tabulaştırmak istemiyoruz ama diyalog, vakit kaybettirmek yerine somut sonuçlar getirmeli” dedi. ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları Salı günü yürürlüğe girmişti. Zarif, ABD ile siyasi görüşmelerde bulunmayı hiçbir zaman ret etmediklerini ancak görüşmelerin berrak sonuçlar doğurması ve öncesinde gündeminin belli olması gerektiğini söyledi.

Başkan Donald Trump geçen hafta İran yönetimiyle her zaman ve ön koşul öne sürmeksizin buluşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Başkanın ifadelerini daraltarak, zirve için bazı şartlar öne sürmüştü. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif birbiriyle çelişen ifadelerin "Amerikan dış politikasındaki karışıklığı" gözler önüne serdiğini belirtti.

Zarif verdiği demeçte, "Trump'ın yine anlık bir davranışla bir şeyler söylemediğinden ve görüşme önerisinin gösterişten ibaret olmadığından İran'ın emin olmak istediğini" belirterek "Şimdi masaya oturduğumuzu düşünün. Amerika sürekli zikzak çiziyor, kimse artık onlara güvenmiyor" dedi.

Donald Trump İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran'ın Avrupalı ticari ortaklarını da tehdit eden ağırlaştırılmış yaptırımları yürürlüğe koyan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Kasım ayında İran yaptırımlarının kapsamı daha da genişletilecek, İran'ın petrol ihracatını ve İran merkez bankasını hedef alan yaptırımlar yürürlüğe sokulacak.

Dünya İran'a destek veriyor

"Eskiden kimsenin İran'ın yanında olmadığını, ancak artık tüm dünyanın İran'a destek verdiğini" savunan Zarif, "ABD'nin İran petrol ihracatını sıfırlama planının başarılı olamayacağını" söyledi. İran Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar bu basite indirgenmiş, imkansız fikre tutunmak istiyorsa sonuçlarını da kestirebilmeliler. Diğerleri petrol ihraç ederken İran'ın etmeyeceğini düşünemezler" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrol ihracatını engelleme girişiminde bulunması durumunda, önemli bir petrol nakil rotası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu. HABER MERKEZİ

Irak'tan yaptırıma ilk tepki

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarının zor olacağını söylerken, uluslararası toplumun üyesi bir devlet olarak, bu kararlara uyacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Masum, "El-Hurra Irak" televizyonuna verdiği mülakatta, "Irak'ın durumu ve İran ile ilişkimizin doğası gereği ABD'nin İran'a yaptırımlarına uymamız zor olur" dedi. Masum, Irak'ın hâlihazırdaki çatışma ortamında taraf olmaması gerektiğini de kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuya değinerek, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunun tecrübesini yaşadı. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu" diye konuştu.

Bununla birlikte Irak halkını düşünerek hareket edeceklerini belirten İbadi, "İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz, ancak halkımızın zarar görmemesi için buna uyacağız. Sonuçta biz de uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız" ifadelerini kullandı. İran-Irak arasında 9 sınır kapısı bulunuyor. Irak, komşusu İran'dan büyük ölçüde gıda, inşaat, sağlık malzemeleri, elektrik ve yakıt ithal ediyor. DIŞ HABERLER