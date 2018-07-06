"ABD ile mutabakatımız var Münbiç'ten sonra..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç mutabakatının gidişatıyla ilgili, "Ortak devriyeler ne zaman başlayacak? YPG'liler ilçeden ayrılmaya başladı mı?" sorusuna varılan yol haritasını uygulama safhasına geçildiği yanıtını verdi.

Mutabakat kapsamında bugüne kadar 9 defa devriye gezildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu bölgelerde olan YPG/PKK da çekildi. Bu bölgelerden çekilmesi, YPG'nin, PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez" dedi.

Çavuşoğlu, halihazırda ortak devriye ve şehrin içine girme, bu süreçle şehrin tamamından terör örgütünün çekilme zamanı olduğunu söyledi. Yol haritasının uygulanmasında bir sorun olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, konuya ilişkin sık sık temaslar olduğunu ve temasların devam ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, terör örgütünün bölgeden çekilmesinin ardından buraların güvenliğiyle ilgili ABD ile karar vereceklerini belirterek, aynı zamanda Münbiç'i terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de bu bölgeye geri dönmesi için birlikte çalışılacağını aktardı.

Münbiç'in ardından Fırat'ın doğusuna geçileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Yol haritamızda Münbiç'i tamamladıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye net bir cümle var ve çalışma grubu toplantılarında bunlar konuşuldu, değerlendirildi ve bu konuda mutabakat sağlandı" dedi.

'ABD'ye düşman değiliz'

ABD’nin CAATSA yasası çerçevesinde S-400’ü satan Rus şirketiyle ilişkisinden ötürü Türkiye’ye yaptırım uygulanması olasılığının ilişkileri nasıl etkileyeceğine ilişkin olarak Çavuşoğlu, ABD'nin de bu işten bir çıkış yolu aradığını kaydederek "Neticede nihai kararı yönetime bırakıyor. ABD yönetimi karar verecek. ABD yönetimi de Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor. Özellikle Trump'ın kendisi Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor" diye konuştu.

ABD'deki diğer kurumların da alacağı kararların önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kategori olarak da bizim ABD düşmanlığımız yok. ABD'nin politikalarına karşıyız. Bazen sert eleştiriler de yapıyoruz haklı olarak ama kategorik olarak ABD düşmanlığı da yok. ABD bizim müttefikimiz. Kongre'de Türkiye'ye yönelik bazı adımlar atılıyor. Burada FETÖ lobisini de Ermeni lobisini de görüyoruz, başka lobiler de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının NATO Zirvesi'ne yansıyıp yansımayacağı ve bu konuda Türkiye'nin tutumuna ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, S-400 satım alımına ilişkin NATO'yu bilgilendirdiklerini vurgulayarak Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in de Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu ve kendi kararlarını kendisinin verebileceğini söylediğini aktardı.