ABD ile Rusya arasında yeni Suriye gerilimi

İslam coğrafyasında hedef aldığı ülkeleri kan gölüne çeviren Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) sahnelendiği son ülke olan Suriye'de nihai barış için tam umutlar yeşerdi diye düşünülürken yeniden gerilim tırmanışa geçti.

Son birkaç yılda özellikle Suriye'nin kuzeyindeki PKK bağlantılı gruplara devasa büyüklükte silah yığınağı yapan ABD, ülkede huzurun geri gelmesini ve barışın sağlanmasını istemiyor.

Bu bağlamda açıklamalar yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin başını çektiği DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun DEAŞ’ı ortadan kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadığını söyledi.

ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssünde DEAŞ teröristlerinin eğitim gördüğünü söyleyen Gerasimov, ABD’ye ait bu üssün Suriye ordusu tarafından tümüyle abluka altına alındığını açıkladı.

Gerasimov, Rus medyasına verdiği mülakatta, ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssüne yönelik gözlemlerde, üste örgüt mensuplarının bulunduğunu ve orada eğitim aldıklarını iddia etti.

Üssün, Suriye’nin güneyinde, Ürdün ve Irak sınırında bulunduğunu kaydeden Gerasimov, “Çok yoğun bir şekilde olmasa da Suriye ordusu ABD’ye ait El Tanf üssünü tümüyle abluka altına aldı” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Şaddadi kampında da DEAŞ’lıların eğitim gördüğünü ileri süren Gerasimov, “Burası Kürtler tarafından kontrol edilen bir bölge ve orada bir ABD askeri üssü daha var. Ayrıca 800 kadar DEAŞ üyesi, Fırat’ın doğusundan bu kampa geldi” dedi.

DEAŞ’lıların “Yeni Suriye Ordusu” adı altında ABD’ye ait bu üslerde eğitim aldıklarını söyleyen Gerasimov, “ABD, DEAŞ mensuplarını eğiterek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bana öyle geliyor ki koalisyonun DEAŞ’ı ortadan kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadı” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ayrı telden çalıyor

Rusya'dan bu şok suçlama yöneltilirken, New York Times için bir makale kaleme alan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Rusya'yı komşularına ve ABD'nin müttefiklerine karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla suçladı.

ABD'nin Rusya ile Suriye'de müşterek çıkarlar için birlikte çalışacağını dile getiren Tillerson, ''Rus saldırganlığına karşı tetikte olsak da ortak çıkarların kesiştiği yerlerde Rusya ile birlikte çalışma ihtiyacının farkındayız. Bunun Suriye kadar aşikar olduğu başka yer yok'' dedi.

Washington'ın, Cenevre sürecini destekleyen Rusya'dan Suriye'de yeni bir gelecek yaratma taahhüdünü yerine getirmesini beklediğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ''Cenevre müzakarelerinin hedefine ulaşmasının, Beşar Esad ile ailesinden azade bir Suriye yaratacağından eminiz'' dedi.

Koalisyon Suriye'yle çatışma istemiyor

Öte yandan DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Felix Gedney, koalisyon olarak Suriye’de ordunun kontrolundaki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını söyledi.

Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Gedney, bir gazetecinin “Fırat’ın batısı ne olacak? Ruslara yardım edecek misiniz?” sorusunu, “Ruslarla çatışmaya düşmeme çabamıza devam edeceğiz, ayrıca şu anda Suriye ordusunun kontrolundaki bölgelerde faaliyet gösterme yönünde bir niyetimiz de yok” diye yanıtladı.