BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 4. turunun tamamlanmasının ardından BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Konseydeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Mistura, Cenevre'de 9 gün süren 4. tur görüşmelerinden "mucize" beklemediklerini ancak hiç kimsenin masadan ayrılmadığını ve asla tahmin edilemeyen bir başarı sağladıklarını söyledi.

Tarafların ilk kez aynı odada bir araya geldiğini ve çözüm konusunda ciddi olduklarını belirten Mistura, bir sonraki turda yönetim, anayasal süreç, seçimler ve terörle mücadelenin ele alınacağını aktardı.

Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta başlayacağını ifade eden Mistura, müzakerelerin bir süre daha doğrudan değil dolaylı yürütüleceğini kaydetti.

Ateşkes şart

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerde ateşkes ihlallerinin ele alınacağını anlatan Mistura, güçlü bir ateşkes olmazsa barış görüşmelerinin kırılgan olacağı uyarısında bulundu. Mistura, Astana'daki teknik görüşmelere kendisinin katılmayacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ve ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile Antalya'daki görüşmesini de değerlendiren Mistura, bu üçlü zirvenin terörle mücadele için önemli bir toplantı olduğunu sözlerine ekledi. DIŞ

ABD, İran'ı, Suriye'den çıkarmak istiyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran ve desteklediği Şii milislerin Suriye'den çıkarılması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, BM Güvenlik Konseyini Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin 4. turunun sonuçlarına ilişkin bilgilendirdiği kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Cenevre'deki görüşmeleri, Mistura'yı ve BM sürecini desteklediğini belirten Haley, "Siyasi çözüm için görüşmeler devam etmeli. Suriye artık teröristlerin sığınacağı liman olmamalı. İran'ı Suriye'den çıkarmamız gerekiyor. Müttefiklerimizin sınırlarını da güvence altına alıyoruz, böylece kendilerini güvende hissedebilirler" diye konuştu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mathew Rycroft ise, BM Güvenlik Konseyinin Cenevre'deki 4. tur görüşmelerinin sonuçlarının ve bir sonraki turun gündeminin ülkesi tarafından desteklendiğini dile getirdi.

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