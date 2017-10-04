Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104548
ALTIN
146.224
DOLAR
3.5719
STERLİN
4.7403
EURO
4.2015

ABD, İsrail ve Barzani ittifakı

Bağımsızlık referandumunu kimseye kulak asmadan gerçekleştiren Barzani yönetimine karşı sert açıklamalar yapan ülkelerden bile hatırı sayılır somut hamleler gelmemesi Barzani'nin arkasındaki gücün büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bu konuya parmak basan ABD'li eski diplomat Springmann; ABD, İsrail ve Barzani arasında adeta bir kutsal ittifak olduğunu açıkladı.

04 Ekim 2017 Çarşamba 17:13
130 Okunma
ABD, İsrail ve Barzani ittifakı

25 Eylül'de gerçekleşen bağımsızlık referandumunun üzerinden 11 gün geçti. Referandum öncesinde asıp kesen hiçbir ülkeden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi geri adıma mecbur edecek etkili bir hamle gelmedi.

Barzani'nin kontrolündeki bölgeyi bütünüyle kuşatan Irak, Türkiye, Suriye ve İran'dan gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Barzani, kendinden emin bir şekilde planlarını uygulamaya devam ediyor.

Önceki gün IKBY'nden yapılan açıklamada 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapılacağı açıklanmıştı. Bu durum Barzani yönetimine kendini rahat hissettirecek bir desteğin varlığına işaret ediyor. Barzani'ye bu desteği ABD ve İsrail'in sağladığı biliniyor.

Bu konuyla alakalı olarak ABD’li eski diplomatlardan Michael Springmann'dan önemli bir açıklama geldi. Springmann, ABD ve İsrail'in Irak’ın Kürdistan bölgesinin Irak'tan ayrılmasından büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

'Adeta kutsal bir ittifak var'

Hem ABD hem de İsrail’in Kuzey Irak’ta önemli bir nüfuza sahip olduklarını ifade eden Springmann, her iki ülkenin de Kürdistan’ın bağımsızlığından büyük çıkarları olduğunu sözlerine ekledi.

İki ülkenin de Irak’ı bölmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtten ve ABD, İsrail ve Barzani arasında adeta bir kutsal ittifak olduğunu söyleyen ABD'li eski diplomat Michael Springmann, İsrail’in Kuzey Irak’ta büyük yatırımları, büyük çıkarları ve büyük bir denetimi olduğunu ifade ederek bölgenin Büyük İsrail planının bir parçası olarak görüldüğünü kaydetti.

Krizin kontrolü ABD'de

Görünüşte Barzani'ye destek vermiyormuş imajı çizen ABD yönetimi, bağımsızlık referandumunun gerçekleşmesiyle tırmanan gerilimi açıklamalarıyla kontrol ediyor.

Son olarak Barzani yönetimine yönelik tepkileri değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, referandumun ardından Kürdistan’a yönelik söylemlere dikkat çekerek, herhangi bir taraftan gelecek tek taraflı şiddet girişimlerine karşı olduklarını ifade etti.

Talep gelirse krizde arabulucu olabileceklerini söyleyen ABD'li sözcünün, “Hem Iraklılar hem Kürtlerin, oturup bu konuyu ve ülkelerinin geleceği için ne istedikleri hakkında iyi bir tartışma yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklindeki ifadeleri, ABD'nin Türkiye ya da İran'dan gelebilecek dış müdahaleye karşı olduğunu ortaya koyuyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 04.10.2017 17:55
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİranIrakBarzaniReferandumSuriyeMichael SpringmannABDKuzey Irakİsrail
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim