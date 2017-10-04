ABD, İsrail ve Barzani ittifakı

25 Eylül'de gerçekleşen bağımsızlık referandumunun üzerinden 11 gün geçti. Referandum öncesinde asıp kesen hiçbir ülkeden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi geri adıma mecbur edecek etkili bir hamle gelmedi.

Barzani'nin kontrolündeki bölgeyi bütünüyle kuşatan Irak, Türkiye, Suriye ve İran'dan gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan Barzani, kendinden emin bir şekilde planlarını uygulamaya devam ediyor.

Önceki gün IKBY'nden yapılan açıklamada 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapılacağı açıklanmıştı. Bu durum Barzani yönetimine kendini rahat hissettirecek bir desteğin varlığına işaret ediyor. Barzani'ye bu desteği ABD ve İsrail'in sağladığı biliniyor.

Bu konuyla alakalı olarak ABD’li eski diplomatlardan Michael Springmann'dan önemli bir açıklama geldi. Springmann, ABD ve İsrail'in Irak’ın Kürdistan bölgesinin Irak'tan ayrılmasından büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

'Adeta kutsal bir ittifak var'

Hem ABD hem de İsrail’in Kuzey Irak’ta önemli bir nüfuza sahip olduklarını ifade eden Springmann, her iki ülkenin de Kürdistan’ın bağımsızlığından büyük çıkarları olduğunu sözlerine ekledi.

İki ülkenin de Irak’ı bölmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtten ve ABD, İsrail ve Barzani arasında adeta bir kutsal ittifak olduğunu söyleyen ABD'li eski diplomat Michael Springmann, İsrail’in Kuzey Irak’ta büyük yatırımları, büyük çıkarları ve büyük bir denetimi olduğunu ifade ederek bölgenin Büyük İsrail planının bir parçası olarak görüldüğünü kaydetti.

Krizin kontrolü ABD'de

Görünüşte Barzani'ye destek vermiyormuş imajı çizen ABD yönetimi, bağımsızlık referandumunun gerçekleşmesiyle tırmanan gerilimi açıklamalarıyla kontrol ediyor.

Son olarak Barzani yönetimine yönelik tepkileri değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, referandumun ardından Kürdistan’a yönelik söylemlere dikkat çekerek, herhangi bir taraftan gelecek tek taraflı şiddet girişimlerine karşı olduklarını ifade etti.

Talep gelirse krizde arabulucu olabileceklerini söyleyen ABD'li sözcünün, “Hem Iraklılar hem Kürtlerin, oturup bu konuyu ve ülkelerinin geleceği için ne istedikleri hakkında iyi bir tartışma yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklindeki ifadeleri, ABD'nin Türkiye ya da İran'dan gelebilecek dış müdahaleye karşı olduğunu ortaya koyuyor.