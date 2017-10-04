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ABD kendi katiline 'terörist' bile demiyor

ABD resmi makamları 59 kişiyi öldürerek ülke tarihinin en büyük katliamına imza atan Stephen Paddock adlı canavar için terörist ifadesini kullanmaktan kaçınıyor. ABD'li makamlar yalnız kurt, emekli, kumarbaz gibi ifadeleri tercih ediyor

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:31
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ABD kendi katiline 'terörist' bile demiyor

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

Müslümanlar söz konusu olduğunda cömertçe 'terörist' ifadesini kullanmaktan çekinmeyen ABD ve Amerikan medyası, 22 yıl önce bomba yüklü araçla Oklahoma City'de 168 kişiyi katleden Körfez Savaşı gazisi Timothy McVeigh'e gösterdiği yaklaşımın bir benzerini Las Vegas'da 59 kişiyi katleden Stephen Paddock'a karşı da sergiliyor.

ABD resmi makamları Timothy McVeigh için ısrarla 'terörist' ifadesini kullanmamıştı. Vahşetin yaşandığı gün olayı gerçekleştiren kişinin Ortadoğu kökenli bir terörist olduğunu açıklayan ABD makamları, akabinde katilin eski bir Körfez savaşı gazisi çıkması üzerine ‘terörist’ etiketini kullanmaktan vazgeçmişti.

'Amerikalı terörist olamaz'

ABD resmi makamları ve Amerikan medyası, Las Vegas kentinde Pazartesi sabahı en az 59 kişiyi katleden, yüzlerce kişiyi yaralayan Stephen Paddock için de 'terörist' terimini kullanmaktan kaçınıyor.

Bu tutumun arkasında 'beyaz bir Amerikalı terörist olamaz' savı ve kabulü yatıyor. Amerikan medyasında 64 yaşındaki Paddock'tan 'yalnız kurt', 'dede', 'kumarbaz' ve 'emekli muhasebeci' ifadeleriyle söz ediliyor. 'Terörist' sıfatı kesinlikle kullanılmıyor. Sosyal medyada, Müslüman olsaydı saldırının hemen ardından Paddock'u tanımlamak için 'terörist' kelimesinin kullanılacağını ve henüz ortaya somut kanıtlar çıkmadan 'İslamcı terörle' bağdaştırılacağını söyleyenler çoğunlukta.

Bu duruma tepki gösterenler arasında ünlüler, ekran yüzleri ve akademisyenler de var. Bu isimlerden biri olan Rap şarkıcısı Russ... Russ, Twitter hesabında, "Eğer bu adam Müslüman olsaydı hemen terörist yaftası yapıştırırdık" diye yazdı.

Kendi kanunlarını hiçe sayıyorlar

Nevada eyalet yasalarında, 'terör eylemi', "Genel nüfus üzerinde büyük fiziki zarar vermek ya da öldürmek amacıyla şiddet kullanılmasını içeren her türlü eylem" olarak tanımlanıyor. ABD'de federal düzeyde ise belli bir faaliyetin "iç terör eylemi" olarak nitelendirilmesi için üç kriteri karşılaması gerekiyor:

* Federal ya da eyalet yasalarını ihlal edecek şekilde insan hayatını tehlikeye atmak.

* Sivilleri ya da devleti korkutma veya baskı altına alma amacını taşımak.

* ABD sınırları içerisinde vuku bulmak.

Las Vegas saldırısı bu kriterlerin tamamını karşılıyor. Buna rağmen Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, Paddock ile ilgili olarak "Şu aşamada inanç sisteminin ne olduğunu bilmiyoruz. Şu anda tek başına, yalnız bir kurt gibi hareket ettiğine inanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 04.10.2017 17:23
Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Terörist OlamazAmerikan MedyasıTerörStephen PaddockLas VegasTerör SaldırısıABD
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