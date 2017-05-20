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'ABD kürtleri kullanıp atacak'

Independent gazetesi Ortadoğu uzmanı Robert Fisk, ABD’nin Rojava Kürtleriyle ittifakının kaçınılmaz olarak son bulacağını belirtti. İsrail ile ABD'nin Ortadoğu'da Şii Müslümanlara karşı bir Sünni cephesi kurmaya çalıştığını söyleyen Fisk, ABD'nin YPG’nin ağırlığını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni bu amaç için kullandığını açıkladı.

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'ABD kürtleri kullanıp atacak'

Türkiye’yle ABD arasındaki YPG gerilimi sürerken, İngiliz basınının deneyimli Ortadoğu uzmanlarından The Independent gazetesinin yazarı Robert Fisk, ABD’nin Rojavalı Kürtleri kaçınılmaz olarak terk edeceğini ifade etti.

The Independent gazetesinde makalesinde Fisk, “Türkiye’nin önemi, her zaman için Kürtlerin devlet isteğine ağır basacaktır” ifadelerini kullandı. Makalesinde ABD’nin Ortadoğu’da İsrail’le birlikte İran’a karşı bir Sünni cephesi yaratmaya çalıştığını savunan Robert Fisk; YPG’nin ağırlığını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin ‘Rakka’ya doğru harekete geçerek Suriye-Irak bağlantısını kesmeye çalışmasının’ da bu amaca hizmet ettiğini yazdı.

İngiliz yazar, makalenin devamında Türkiye ve Rojavalı Kürtler için şu ifadeleri kullandı: “Ve şimdi Kürt güçlerinin Irak’ın Ninova vilayetinde, hiçbir zaman Kürt olmayan Hristiyan veya Müslüman Arap kasabalarını ‘geri aldığı’ haberleri geliyor. Kürtler şu an Suriye’deki Kamışlı ve Haseke bölgelerini ‘Kürdistan’ın parçası olarak görüyor. Oysa onlar bu bölgede azınlık. Dolayısıyla, ABD’nin Erdoğan’ı ve ona hâlâ sadık olan az sayıdaki Türk generali öfkelendirecek şekilde bu Kürt gruplara verdiği destek, hem Suriye’nin hem Irak’ın bölünmesine yardımcı oluyor."

'ABD her zaman ihanet eder'

Bu durumun böyle devam edemeyeceğini kaydeden Fisk, “Bunun tek sebebi Kürtlerin ihanete uğramak için doğmuş olmaları değil. Görevdeki manyak (Donald Trump) azledilse bile Amerikalıların ihanetine uğrayacaklar. Tıpkı Kissinger günlerinde Saddam’a karşı ihanete uğradıkları gibi. Asıl sebebi, çılgın liderin (Trump) varlığında ya da yokluğunda Türkiye’nin öneminin Kürtlerin devlet isteğine her zaman için ağır basacak olması. İkisi de Sünni ve dolayısıyla kaçınılmaz olarak Kürtler terk edilmesi gerekene kadar ABD için ‘güvenli’ müttefik. Bu arada adaleti, insan haklarını, hastalıkları ve ölümü unutabilirsiniz” dedi.

Haber Merkezi

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