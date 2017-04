ABD'li 17 kişiye FETÖ soruşturması

Türkiye'den bir grup avukat, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) iltisaklı olduğu veya yardım ettikleri iddiasıyla ABD'de yaşayan tanınmış 17 kişi hakkında, hazırladıkları dilekçeyle suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu 17 kişi arasında New York Senatörü Charles (Chuck) E. Schummer, savcı Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü Henry Barkey, Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, Michael Rubin ve Graham E. Fuller de bulunuyor. Başvurunun ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca bir savcı görevlendirerek, senatör Charles (Chuck) E. Schummer, savcı Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, Türk Kültür Merkezinden avukat Zafer Akın, Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinden Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonundan Mahmut Yeter, Türk Amerikan İş Grubundan Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve CIA Direktörü John Brenan hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ile ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından işlem başlattı.

Kırmızı bülten çıkarılabilir

Savcılık, söz konusu kişilerin Türkiye'ye giriş-çıkış kayıtları, FETÖ şüphelileriyle irtibatları, söz konusu irtibat neticesinde kalkıştıkları veya icra ettikleri bir eylemin olup olmadığına ilişkin araştırma yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi. Savcılık, aynı zamanda şüphelilerin FETÖ lehine yaptıkları açıklama, konuşma ve sosyal medyadan paylaştıklarının da soruşturmaya dahil edileceğini açıkladı.

Adı geçen bazı şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün Büyükada'da yapılan toplantıya katıldıkları, yine 17 Temmuz'da Karaköy'de bir restorandaki toplantıya iştirak ettikleri ve savcılığın söz konusu toplantıları da araştırdığı ifade edildi. Savcılığın yapacağı araştırma ve tahkikat sonucunda, gerekirse yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında kırmızı bülten için gerekli işlemlere başvuracağı da öğrenildi.

Kilit isimlerin adı geçiyor

Yurt dışında bulunan ve FETÖ'yle iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri öne sürülen kişiler hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, ABD'de önemli görevlerde bulunan bürokratlar, siyasetçiler, istihbaratçılar ve akademisyenlerin yanı sıra Türkiye'den kaçarak faaliyetlerini ABD'de sürdüren ve terör örgütü FETÖ yapılanması içerisinde önemli konuma sahip olduğu iddia edilen isimler bulunuyor.

ABD'deki önemli isimlerin başında Demokrat Parti'nin New York Senatörü olan Charles Ellis "Chuck" Schummer geliyor. Schummer, terör örgütü FETÖ'den aldığı milyonlarca dolara ulaşan bağışlarla ve örgütün ABD siyaseti içerisinde savunuculuğunu yapmasıyla tanınıyor.

Rıza Sarraf davası ile dikkati çeken eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara da FETÖ yapılanmasına destek verdiği ve örgütle yakın ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkan bir diğer önemli isim. ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarılığı ile Bakan Yardımcılığı yaptıktan sonra CIA Direktör Yardımcılığına atanan David Cohen de Halkbank'a yönelik başlatılan mali operasyon ve FETÖ ile olan bağlantılarıyla ön plana çıkan isimlerin başında geliyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesi için yaptığı yeşil kart başvurusuna kefil olan eski CIA Direktörü ve RAND düşünce kuruluşu danışmanlarından Graham Fuller ile Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü ve Türkiye Uzmanı Henry Barkey de dilekçede adı geçen önemli kişiler arasında yer alıyor.

Dilekçedeki isimlerin tamamı

Haklarında soruşturma başlatılan isimler şöyle: Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, TAA / Turkic American Alliance; Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, TCC / Turkish Cultural Center; Türk Kültür Merkezi Avukat Zafer Akın, TCAE / Turqouise Counsil Of Americans And Euroasians; Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, TABN (Türk Amerikan İş Grubu) Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve Eski CIA Direktörü John Brenan...