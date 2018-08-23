ABD'li Bolton'a Ankara'dan jet yanıt

ABD başkanı Trump'ın ardından kabinesindeki isimler de Türkiye'yi hedef almaya başladı.

İsrail ziyareti sırasında Reuters haber ajansına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türk hükümeti Brunson'ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı ve her gün bu hatayı yapmaya devam ediyorlar." dedi.

Bolton "Bir Batılı ülke ve NATO müttefiki olarak doğru şeyi yaparak Brunson'ı şartsız serbest bırakmaları durumunda kriz anında çözülür." diye konuştu.

John Bolton krizin Türkiye'nin NATO üyeliğini etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise "Şimdilik böyle bir mesele yok. Türk hükümetinin gayrimeşru bir şekilde tutukladığı Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest kalması için uğraşıyoruz ve bu meselenin çözülmesini bekliyoruz" dedi.

ABD'nin küstah yaklaşımına yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Reuters’a açıklamalarda bulunan Kalın, Rahip Brunson davası ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "ABD’nin devam eden bir yargı süreci hakkında keyfi yorum ve taleplerde bulunması dikkate değer bir durumdur. Karar mercii yargıdır ve ABD dahil herkes Türk yargısının vereceği karara saygı duymak zorundadır. Şu ana kadar olduğu gibi bu kural bundan sonra da geçerlidir. ABD’nin yargı sürecini yok sayarak bir takım taleplerde bulunması elbette kabul edilemez. ABD kendi ülkesinde yapamadığını bir başka ülkeden talep edemez." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarını da değerlendiren Kalın,"Bu tür siyasi, hukuki ve ekonomik tavırlar müttefiklik ruhuna sığmaz. Bunlar NATO’nun kuruluş ilkelerine de aykırıdır. Türkiye’nin kimseyle ekonomik bir savaş başlatmak gibi bir niyeti yoktur. Fakat kendi ekonomisine ve yargısına yönelik saldırılara sessiz kalması beklenemez. Türkiye yasaklayıcı ve cezalandırıcı yaklaşımlara karşı dünyayla birlikte hareket edecek ve ulusal çıkarlarına her zeminde sahip çıkacaktır." dedi.