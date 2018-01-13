ABD'li heyet PKK elebaşlarıyla görüştü

Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PYD/PKK ile ABD arasındaki ilişkiler her geçen gün daha güçleniyor.

Teröristleri muhatap almaktan geri durmayan ve Türkiye'yi de hedef alan bu teröristlere son teknoloji ürünü 4 binden fazla TIR dolusu silah veren ABD'li yetkililerle teröristlerle sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor.

Hemen her gün ABD'den yetkililer bölgeye gelerek, teröristlerin elebaşlarıyla görüş alışverişinde bulunuyor.

Son olarak önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgeyi ziyaret etti.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki yerleşimleri ziyaret eden Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü. Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin YPG'li teröristlere eğitim verilmesine ilişkin açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarını "müttefiklerimiz" olarak nitelendirmişti.

Rakka'nın inşası DSG'ye verilecek

ABD'li heyet daha sonra Aynularab'a (Kobani) geçerek, PYD/PKK'nın paravan örgütü SDG'nin sözde genel komutanı Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile toplantı yaptı.

ABD heyeti, terör örgütünün Rakka'nın yönetimini sivillerdeymiş gibi göstermek amacıyla kurduğu sözde Rakka Meclisi üyeleriyle de bir araya gelerek, harabeye dönen kentin yeniden inşasını görüştü.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun süredir silahlı eylemleri yönetiyor. Amerikalı yetkililer saha operasyonlarını, büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor.

Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, "Cilo ile ABD yönetimi arasında tam bir koordinasyon olduğunu" söylemişti.

ABD heyetinin başkanlığını yapan Max Martin, ABD'yi Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Astana toplantılarında temsil eden Amerikan heyetinide yer almış ancak son toplantıya katılmamıştı.