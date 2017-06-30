Türkiye'nin Suriye'de PKK uzantısı PYD-YPG'ye karşı bir kara harekâtı başlatma ihtimali gündemin en sıcak başlıklarından birini oluştururken ABD söz konusu terör örgütüne silah desteğini sürdürüyor. Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplam yaklaşık 120 TIR, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

ABD'nin terör örgütüne şuana kadar verdiği silah desteğinin 500 TIR’ı bulduğu ifade ediliyor. Bu desteğin artarak devam edeceği ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilci Brett McGurk, Rakka’da terör örgütü YPG’nin oluşturduğu SDG ile görüştü. McGurk, görüşme esnasında YPG ve SDG’ye yaptıkları askeri yardımların artması konusunda söz verdi.

ABD'li McGurk Ankara'ya geldi

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonunu sürdüren Washington'un IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi.

McGurk, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. McGurk, 29 Haziran'da Rakka'nın kuzeyinde YPG'lilerle bir araya gelmişti. Burada açıklama yapan McGurk, "Biz Türkiye'yi her hafta gelişmelerden haberdar ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bir önceki başkan Obama tarafından bu göreve getirilen McGurk, Trump döneminde Ankara tarafından istenmeyen isimlerden biriydi. McGurk'un açık bir şekilde YPG'ye destek verdiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "ABD'nin DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" demişti.