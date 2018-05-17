'ABD mahkemesi hukuku çiğnedi'

Mahkeme, hukuku çiğnedi; adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı” dedi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepkisini ortaya koyan Bozdağ'ın yaptığı açıklama şöyle: "Kurgu bir yargılama sonunda ABD Mahkemesi, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, hukuku çiğnedi; adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı. Zira; ortada işlenmiş bir suç yok, suç işlemiş bir kişi yok, hukuka uygun delil hiç yok, adil bir yargılama yok, bağımsız bir mahkeme yok, tarafsız bir hakim ve savcı yok. Ama ortada CIA, FBI, FETÖ, ABD Yargısı eliyle senaryolaştırılmış ve sahnelenmiş bir oyun var."

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