ABD, Münbiç'i TSK'dan koruyor!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Jeff Davis, “Koalisyonun parçası olarak güvence verme ve caydırma amaçlı Münbiç’in içine ve etrafına ABD askerleri konuşlandırıldı. Bu görev DEAŞ’tan başka bir tarafa saldıran tarafları caydırmak içindir” ifadelerini kullandı.

Türkiye destekli güçlerin batından şehre yaklaştığını, Suriye rejimi konvoylarının ve Rus birliklerinin bölgeye geldiğini gördüklerini ifade eden Davis, Münbiç’i PYD/PKK’nın paravan örgütü Münbiç Askeri Konseyi’nin kontrol ettiğini söyledi. “Herkesin DEAŞ’a odaklanmaların için Münbiç’in içine ve batısına belirli bir kuvvet konuşlandırdık” diyen Davis, özellikle hangi kuvvetlere yönelik kaygı taşıdıklarını açıkça ifade etmekten kaçındı ve “Münbiç’in halen kurtarılmadığını savunanlara karşı” şehirde bir güç gösterisi yaptıklarını söylemekle yetindi.

Orada bulunan kuvvetlerin sadece görünür olmak adına orada olduğunu ifade eden sözcü, “Kimse ile çatışmaya girmek için orada değiliz. Gözü çatışmada olanlara sadece yürütülmesi gereken bir savaş varsa onun da DEAŞ’a karşı olması gerektiğine dair görünür bir hatırlatmadır” cevabını verdi.

Rus askerleri de Münbiç'te

Davis, Suriye rejiminin askeri yığınak yapmasına yönelik bir soru üzerine, Münbiç’e gelen insani yardım konvoylarının Suriye rejimine ait olduğunu ancak konvoya eşlik eden güçlerin Rus askerlerinden oluştuğunu söyledi.

ABD’nin resmi olarak açıklanan daimi askeri sayısının 503 olduğunu ifade eden Davis, bölgedeki komutanların direktifleri dahilinde bu sayının yükseltilebildiğini ifade etti.

Davis, Münbiç’e konuşlandırılan kuvvetlerin de rotasyon kapsamında kısa süreliğine gönderildiğini, burada bulunan zırhlı araç sayısının da 12'den az olduğunu söyledi.

AA