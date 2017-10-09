Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
101298
ALTIN
152.921
DOLAR
3.7202
STERLİN
4.8652
EURO
4.3703

ABD müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'nda

NATO'nun iki önemli gücü Türkiye ile ABD arasında gerginlik tırmanarak artıyor.

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:53
29 Okunma
ABD müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine ABD'nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklenti iletildi.

Trump yönetimi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat memuru, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Metin Topuz'un 5 gün önce tutuklanmasıyla başlayan gerilimi Türk vatandaşlarına vizeleri durdurmaya kadar taşıdı.

Oysa Türkiye, ABD'nin FETÖ'nün yanı sıra Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'ye açık destek vermesi, hatta bir kamu bankası olan Halkbank'ın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklanmasına herhangi bir yaptırım kararıyla karşılık vermemişti!

Son Güncelleme: 09.10.2017 16:59
Anahtar Kelimeler:
Abd VizeTürkiye VizeABDTürkiyePhilip Kosnett
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim