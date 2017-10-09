ABD müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine ABD'nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklenti iletildi.

Trump yönetimi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat memuru, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Metin Topuz'un 5 gün önce tutuklanmasıyla başlayan gerilimi Türk vatandaşlarına vizeleri durdurmaya kadar taşıdı.

Oysa Türkiye, ABD'nin FETÖ'nün yanı sıra Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'ye açık destek vermesi, hatta bir kamu bankası olan Halkbank'ın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklanmasına herhangi bir yaptırım kararıyla karşılık vermemişti!