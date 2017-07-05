ABD ne isterse onu yapacaklar

Körfez ülkelerinin teröre destek verdiği iddiasıyla 13 maddelik yaptırım listesi verdikleri Katar'a tanıdıkları 48 saatlik ek süre de doldu. Katar ağır ve gerçek dışı dediği şartların hiçbirini kabul etmedi.

Aralarında Türk üssünün kapatılması maddesinin de yer aldığı şartları kabul etmeyen Katar ek süre bitiminde resmi cevabını Kuveyt aracılığıyla Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e iletti.

Resmi red cevabının ardından ilk açıklama Suudi Arabistan'dan geldi. Katar’ın 13 maddelik talep listesine yönelik resmi yanıt mektubunu aldıklarını duyuran Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, “Katar uygun zamanda gereken yanıtı alacak” açıklaması yaptı.

Kahire'de Katar zirvesi

Şimdi gözler Körfez ülkelerinde. Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ve ekonomik ambargo uygulamaya başlayan ülkelerin dışişleri bakanları Katar'a karşı alınacak tedbirler için Mısır'ın Başkenti Kahire'de toplandı.

Dışişleri bakanları toplantısından önce Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in istihbarat birimi başkanları da Kahire'de Katar ile yaşanan krizi görüşmek üzere bir araya geldi. Kahire'de toplanan körfez ülkelerinin Katar'a yaptırım noktasına getiren ana faktör ise ABD. Yaptırım kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmenin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin bir sonucu olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla Kahire'deki Katar zirvesinden çıkacak her türlü kararın asıl sahibi yine ABD olacak.

Katar: Vesayet kabul etmeyiz

Daha önce "gerekirse savaşırız" açıklaması yapan Katar ise vesayet kabul etmeyeceklerini açıkladı. Doha'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, "Ambargo uygulayan ülkelerin taleplerine, devletlerin egemenliğine yönelik saygıyı muhafaza kapsamında ve uluslararası kanunlar çerçevesinde cevap verdik" dedi.

Taleplerin bir ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve iç işlerine müdahale olduğunu söyleyen Muhammed, "Bu talepler, terörizmle ilgili değil. İfade özgürlüğünün durdurulmasından bahsediliyor" dedi. "Katar hiçbir devletin kendisi üzerinde vesayet kurmasını kabul etmez" diyen Muhammed, "Tehditle değil de devletler arasındaki eşitlik temeline dayanan diyalog imkânı olursa bu ülkelerin tüm şikâyetlerini tartışmaya hazırız. Bir krizin müzakere masası dışında başka çözümü yok" ifadelerini kullandı.

Ambargo uygulayan ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı hakkındaki soruyu ise "Ambargo uygulayan ülkelerin tutumlarına ilişkin bir tahminde bulunamıyoruz. Bu ülkeler, Katar'a yasa dışı ambargo uygularken uluslararası hukuk ilkelerinin çoğunu ihlal etti. Dolayısıyla toplantının sonuçlarına ilişkin de bir tahmin yürütemiyoruz" şeklinde cevapladı.