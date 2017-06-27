ABD neyin peşinde! Bayaz Saray'dan kimyasal saldırı açıklaması

ABD'den gelen açıklamalar Suriye'ye yeni bir saldırı hazırlığının işaretlerini veriyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye ordusu envanterindeki son kimyasal silahları 3 yıl önce teslim etmişti.

Haziran 2014'te kimyasal silah teslimatını gözlemleyen Kimyasal Silahların Yayılmasını Önleme Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, dokuz aylık çalışmalarının sona erdiğini ve Suriye’deki son kimyasal silahların Danimarka bandıralı bir gemiyle Lazkiye limanından ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Beyaz Saray: Suriye kimyasal saldırı hazırlığında

Suriye, tüm dünyanın gözü önünde sahip olduğu tüm kimyasal silahları teslim ettiği halde ABD'nin 'kimyasal silah kullanırsan vururum' tehditlerinden kurtulabilmiş değil. Son olarak Suriye'de Esad yönetiminin, kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını iddia eden ABD.

Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'dan geldi. ABD'nin Suriye'de bulunma amacının, DEAŞ'ı Suriye ve Irak'tan temizlemek olduğunu vurgulayan Spicer, "Ancak eğer Esad, kimyasal silahlar kullanarak yeni bir kitlesel ölüm saldırısı düzenlerse, o ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir" uyarısı yaptı.

NYT: ABD yer yapıyor

New York Times gazetesi, Suriye hükümetinin bir başka kimyasal silah saldırısına hazırlanıyor gibi göründüğü yönündeki Beyaz Saray açıklamasının, ABD'nin Suriye'yi yeniden vurma ihtimaline hazırlanıyor olabileceğini gösterdiğini yazdı.

Beyaz Saray'ın Suriye hükümetinin bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğu biçimindeki açıklamayı yayınlamaya gereksinim duymasının nedeninin belirsiz olduğu kaydedilen yazıda, bu açıklamanın, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri saldırı ihtimalinin hazırlığı için tasarlanmış gibi göründüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye hükümetinin 4 Nisan'da Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediği iddialarının ardından Suriye'deki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlenmesini emretmişti. ABD donanması 7 Nisan'da Suriye'deki El Şayrat üssüne 49 Tomahawk füzesi fırlatmıştı. ABD bu saldırı ile Suriye hükümetini ilk kez doğrudan hedef almıştı. ABD'nin füze saldırısının ardından Rusya Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendireceğini ve koalisyon güçleri ile hava güvenliğini sağlamak için kurulan iletişim kanallarını dondurma kararı almıştı.

Putin 'Esad yapmadı' demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran başlarında yaptığı konuşmada, Esad'ın halkına kimyasal silahlar kullanmadığı ve Trump'un Nisan ayındaki füze saldırısı için Moskova'nın Ortadoğu müttefiklerine karşı bir provokasyonj olarak nitelendirmişti.

Putin, "Bunun kesinlikle bir provokasyon olduğuna inanıyoruz. Esad kimyasal silah kullanmadı. Bu, onu suçlamak isteyen insanlar tarafından yapıldı" açıklamasında bulunmuştu.

CIA: Suriye devletinde kimyasal yok

Aslında ABD yönetimi de olayın aynen böyle olduğunu çok iyi biliyor.

Çünkü ABD'nin dış istihbarat birimi CIA Suriye ordusunda kimyasal silah olmadığını, kimyasal saldırıyı Suriye ordusunun yapmasının mümkün olmadığını belirten bir rapor sunmuştu Beyaz Saray'a.

İşte bu raporlara rağmen ABD yine aynı gerekçe ile Suriye'ye saldırmanın hazırlığı içinde.