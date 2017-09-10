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ABD'nin çürük predatorlerinden kurtulduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisince Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen 6. olağan kongrede yaptığı konuşmada, bazı kesimlerin Türkiye'nin yerli üretim insansız hava araçlarından rahatsızlık duyduğunu belirtti

10 Eylül 2017 Pazar 19:47
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ABD'nin çürük predatorlerinden kurtulduk

Soylu şunları söyledi: "Tabii talimat verdi Kandil'deki abileri, 'Ne yapın edin, şunları başımızdan çekin.' Hareket edemiyorlar. Teröristler dağlarda bir taraftan bir tarafa gidemiyor. Şehirlerde köylere yönelik baskılar ortaya koyamıyorlar, teker teker takip ediyoruz.

Burada söylemek istiyorum, İçişleri Bakanı olduğumuz gün insansız hava araçları ve insanlı keşif uçakları konusunda havada kaldığımız saat ayda 20 saatti.

Nasıl polis devriyelerimiz var, nasıl jandarma devriyelerimiz var sa, şimdi yerli İHA'larımız devriye geziyor. İsrail'den de almıyoruz. Amerikan çürük predatorleri de almıyoruz, kendi insansız hava araçlarımızı yapıyoruz, 2 bin 600 saat ayda havadayız, daha işin başındayız." AA

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ABDnin çürük Predatorlerinden Kurtulduk
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