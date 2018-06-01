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ABD'nin gözünde Ankara ve Şam aynı

ABD, 'en güvenilir ortak' olarak nitelediği PKK bağlantılı teröristlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı 'güç kullanabiliriz' diyen Suriye Lideri Esad'ı uyardı. Esad'ın çıkışı üzerine SDG'ye karşı olan Türkiye'yi de hedef alan imalı bir açıklama yapan ABD'li Korgeneral Kenneth McKenzie, "Suriye'de ilgili bütün taraflar şunu anlamalılar ki ortaklarımızı vurmak kötü bir politika olacaktır" dedi

01 Haziran 2018 Cuma 17:05
ABD'nin gözünde Ankara ve Şam aynı

ABD Savunma Bakanlığı, ana omurgası PYD ve YPG'den oluşan ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı güç kullanılabileceğini belirten Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı böyle bir girişimde bulunmaması konusunda uyardı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Suriye'de ilgili bütün taraflar şunu anlamalılar ki ABD ordusunu veya koalisyon ortaklarımızı vurmak kötü bir politika olacaktır" dedi.

McKenzie'nin açıklamaları, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Russia Today'de Perşembe günü yayınlanan röporajından saatler sonra geldi. Suriye'de "geriye kalan tek sorunun" SDG olduğunu ifade eden Esad, bu sorunu çözmek için önlerinde iki seçeneklerinin olduğunu belirtmişti. Bunlardan ilkinin müzakere olduğunu ve bu yönde "kapıları açtıklarını" aktaran Esad, ikinci seçeneğin de "güç kullanma yöntemi" olduğunu söylemişti.

 Esad ayrıca ABD destekli SDG'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerin de "kurtarılacağını" ifade etmişti. Pentagon sözcüsü Dana White ise McKenzie'den sonra yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'nin iç savaşına karışmaya niyetinin olmadığını söyledi.

White, ABD'nin SDG'nin sadece IŞİD'e karşı savaştığı bölgelerde koruma sağlayabileceğini belirtti.

ABD, Suriyeli Kürt güçler olan YPG ve PYD'nin temelini teşkil ettiği SDG'yi IŞİD'e karşı savaşta "güvenilir bir ortak" olarak görüyor. ABD'nin başını çektiği IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon SDG'ye havadan destek verirken, ABD ve Fransa'ya ait özel kuvvetler SDG'ye karada da yardım ediyor.

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Son Güncelleme: 01.06.2018 17:37
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ABDEsadSuriyeSdgPydŞamAnkaraTürkiyeKenneth McKenzie
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