Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540

ABD'nin İran'dan talebi çok

ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nin Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Huşeng Emri Ahmedi, İran ile ABD'nin 3-6 ay içinde müzakere masasına oturacağını savundu

29 Temmuz 2018 Pazar 18:11
ABD'nin İran'dan talebi çok

İranlı siyaset uzmanı Prof. Dr. Ahmedi, iki ülkenin görüşmelere başlayacağını, fakat son günlerdeki karşılıklı sözlü atışmaların bu süreci biraz geciktireceğini düşünüyor. Ahmedi, "İki tarafın tavrı görüşmeleri zora sokmuştur. Fakat 3 ila 6 ay kadar bir sürede iki taraf masaya oturabilir. Şu an biraz zor. Çünkü her iki taraf birbirini suçlayan söz dalaşına girdi" dedi.

Tahran yönetiminin tuttuğu yolun nükleer anlaşma konusundaki görüşmeleri zora soktuğuna değinen Ahmedi, "İki taraf öncelikle Yemen ve Suriye krizini görüşebilir. Müzakerelerin nükleer anlaşma yerine bölgesel konularda olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. İran'da yayın yapan Fararu haber sitesine konuşan Ahmedi, şunları kaydetti: "Başkan Donald Trump, görüşme masasına tüm konuları getirmek istiyor. İran'ın bunu kabul etmesi zor olacaktır.

Zira bu konular İran'ın nükleer faaliyetleri, füzeleri, Suriye ve Yemen'den çıkması, Devrim Muhafızlarına sınırlamalar getirilmesi gibi İran'ın savunma gücüyle ilgili konulardır." İranlı ekonomi uzmanı Hüseyin Ragfer de, ülkesinin 40 yıldır 400-500 kişilik bir grup tarafından yönetildiğini, ancak bu kişilerin ülkedeki kötü gidişattan dolayı hiçbir zaman suçlanmadığını söyledi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteciler Meslek Yasası istiyor
Gazeteciler Meslek Yasası istiyor
Şehit Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı
KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı
KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı
Ortadoğu'yu ABD karıştırıyor
Ortadoğu'yu ABD karıştırıyor
Fındıkta fiyat endişesi büyük
Fındıkta fiyat endişesi büyük
Almanya'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklarda
Almanya'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklarda
CHP'de kritik gün
CHP'de kritik gün
Altında da ABD'nin dediği oluyor
Altında da ABD'nin dediği oluyor
Afrin'de temizliğe devam
Afrin'de temizliğe devam
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim