'ABD'nin kararı sabote etti'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşının, Filistin'in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail'in şiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abat etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abat etmeyecektir. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz.

Bu karar bizim için yok hükmündedir." Elçiliklerin, esasen ülkelerarası ilişkileri geliştirmek açıldığını belirten Yıldırım, "Ancak Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici bir gelişmedir. Orantısız güç kullanarak terör uygulayan İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi. AA