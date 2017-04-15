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‘ABD'nin Suriye'yi vurması sempatik’

Bakan Fikri Işık yaklaşık 1.5 saat süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ise ABD'nin Suriye'yi vurmasından duyduğu memnuniyeti tekrarladı. Işık, "Donald Trump’ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu." dedi.

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‘ABD'nin Suriye'yi vurması sempatik’

Milli Savunma Bakanı  Bakan Fikri Işık yaklaşık 1.5 saat süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ise ABD'nin Suriye'yi vurmasından duyduğu memnuniyeti tekrarladı. Işık, "Donald Trump’ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir. Keşke 3 yıl önce Obama yönetimi kimyasal silah ilk kullanıldığında gerekli karşılığı vermiş olsaydı bölge bu kadar büyük bir karmaşaya sürüklenmemiş olurdu" dedi.

Amerikalı mevkidaşı Mattis ile PYD konusunu da konuştuklarını ifade eden Işık, "ABD'li mevkidaşımla PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda Rakka operasyonu anlamında kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım" dedi.

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Fikri IşıkMilli Savunma Bakanı
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