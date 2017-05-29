ABD'nin verdiği silahlar Şırnak'ta çıktı

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları Hakkari ve Şırnak kırsalında devam ediyor. Zor arazi ve hava şartlarına rağmen operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

Örgüte büyük darbe vuran Mehmetçiğin teröristlerin kullandığı mağaralarda bulduğu silahlar arasında Batı menşeli silahlar dikkat çekiyor. Anlık istihbarat sonucu Şırnak'ın Biliçtepe bölgesinde operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, İsveç menşeli iki TAS roketi ile iki 60 milimetrelik havan ve mühimmatlarını ele geçirmişti. Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda ise ABD menşeli M-16 piyade tüfeklerinin ele geçirilmesiyle, "DEAŞ ile mücadele kapsamında" verilen silahların Türkiye'ye karşı kullanılmamasına yönelik müttefik ülkelerce verilen garantilerin nasıl uygulanacağı merak uyandırıyor.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, sınır hattından Türkiye içine gönderdiği silah ve mühimmatla PKK terörünü besliyor. Antitank roketinden piyade tüfeğine kadar çeşitli çap ve modelde silahlarla patlayıcılar, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden gönderilerek yurt içindeki terör saldırılarında kullanılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Ekim 2015'te PYD'ye yaklaşık 50 ton mühimmat gönderildiğini kabul etmişti. Suriye yerel kaynakları da 2 Aralık 2015'te Rusya'ya ait askeri kargo uçağının, Halep'in kuzeyinde PYD'nin kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine 5 ton mühimmat bıraktığını uluslararası basına rapor etmişti.

HABER MERKEZİ