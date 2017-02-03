ABD Önüne geleni tehdit ediyor!

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayan Donald Trump, 15 günden bu yana oturduğu koltukta önüne geleni tehdit etmeye başladı. Trump'ın tehditlerinden Çin, Meksika, İran, Kuzey Kore ve Avustralya gibi birçok ülke nasibini aldı. Bu tehditlere 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişinin yasaklanması da eklenince ortaya yeni dönemde dünyanın nasıl bir ABD ile karşı karşıya olduğu da ortaya çıkıyor. İşte Trump'ın sadece 15 gün içinde attığı adımlardan birkaçı:

Meksika sınırına duvar

Trump göçmenlerin ülkesine girmesini engellemek için Meksika sınırına duvar örmeyi planlayan kararnameye imza attı. İnşaatın başlatılması emrini veren Trump sınırda inşa edilecek 3 bin 200 kilometrelik duvarın parasını Meksika'dan alacağını iddia ediyor. Duvarın 8 ile 12 milyar dolara mal olması bekleniyor. Trump'ın Meksika Başkanı Nieto'yla yaptığı telefon görüşmesinde sınır hattının korunması için asker gönderme tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti.

Çin’i de hedef aldı

Başkan adaylığı sırasında sık sık Çin'i hedef alan Trump, bu ülkeyi ABD ekonomisine zarar vermekle suçluyor. Trump, "Çin; para birimini devalüe etme (bu bizim şirketlerimizin rekabet etmesini zorlaştırıyor), ülkelerine giren ürünlerimizi ağır şekilde vergilendirme (ABD bunları vergilendirmiyor) ya da Güney Çin Denizi'nin ortasına iri bir askeri kompleks kurmanın uygun olup olmadığını bize sordu mu? Sanmıyorum!" açıklamasında bulundu.

İran konusunda tüm seçenekler masada

İran'ın balistik füze denemesi yaptığını açılayan ABD, bu ülkeye karşı sertleşmeye devam ediyor. Trump, balistik füze denemesi sebebiyle resmen uyardıkları İran'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Trump Twitter mesajında ise "İran balistik füze fırlattığı için resmen uyarıldı. ABD'nin kendileriyle yaptığı bu korkunç anlaşma için minnettar olmalılar" ifadelerini kullanmıştı. Tahran'ın Ortadoğu'da dengeleri bozduğunu belirten Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn da, "İran, bu anlaşma için ABD'ye müteşekkir olması gerekirken, daha da yüreklenmiş görünüyor" demişti.

‘Kuzey Kore’yi ezeriz’

ABD'nin ‘Kuduz Köpek’ lakaplı Savunma Bakanı James Mattis Güney Kore'yi ziyaret etti. Mattis burada yaptığı açıklamada Kuzey Kore'yi hedef aldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un herhangi bir nükleer silah kullanması halinde ezici ve etkili bir karşılık alacağını söyle söyleyen Mattis, "ABD ya da müttefiklerimize herhangi bir saldırı yenilgiye uğratılacaktır. Herhangi bir şekilde nükleer silah kullanımı etkili ve ezici bir kuvvetle yanıt bulacaktır" dedi.

Avustralya ile diplomatik kriz çıkarttı

Trump ülkesinin uzun dönemdir yakın müttefiki olan Avustralya’nın Başbakanı Malcolm Turnbull’la kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Washington Post’un haberine göre, 1 saat sürmesi beklenen görüşme 25’inci dakikada bitirildi. Konuşmanın kısa kesilmesinin nedeni ise iki liderin ABD ile Avustralya arasında geçen yıl anlaşmaya varılan göçmen takası. Haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde varılan göçmen takası anlaşmasına tepki gösteren Trump’ın konuşma sırasında Turnbull’a “Dört liderle telefon görüşmesi yaptım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, en kötüsü buydu” dediği belirtildi. Telefonda muhatabının yüzüne telefonu kapatan Trump ise "Biraz sert olmanın zamanı geldi" dedi. Trump, “Sert telefon konuşmalarımı duyduğunuzda endişelenmeyin. Biraz sert olmamızın zamanı geldi. Dünyada neredeyse her ulus bizden faydalandı. Artık böyle olmayacak. Evet sertler, bizim de sert olmamız gerekiyor. Avustralya’yı seviyorum ülke olarak büyük saygım var, fakat neden olursa olsun bir problemimiz var. Başkan Obama tutsak olarak hapishanelerde tutulan binlerce göçmeni ülkemize alacağımızı söyledi. Ben sadece sordum. Soru ‘Niye?’ idi. Amaç nedir?”