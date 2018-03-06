ABD ordusundan Rumlara koruma

Amerikan Exxon Mobile şirketine ait araştırma gemilerinin, kısa süre içinde Akdeniz'e konuşlanması bekleniyor. 10. parselde sondaj öncesinde yapılacak araştırmalar sırasında, söz konusu gemileri ABD donanmasına bağlı 6. Filo'nun koruyacağı iddia edildi.

Ancak söz konusu iddia henüz doğrulanmış değil. 10. parsel; Türk kıta sahanlığı içinde yer almıyor. Ancak Rumların Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj girişimleri Türk tarafının tepkisini çekiyor.

Türk savaş gemileri geçtiğimiz ay içinde İtalyanların enerji devi Eni’nin sondaj gemilerini durdurmuştu.

Türkiye, Rumların sondaj yapmayı planladığı Gazimağusa açıklarındaki 3. parseli deniz trafiğine kapatan denizcilik bildirisi Navtex’i 10 Mart’a kadar uzatmıştı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bölgenin 6. Filo'nun görev sahasında olduğunu hatırlattı. Exxon Mobile'ın çalışmalarına destek için gelip gelmediği sorusuna net bir yanıt verilmedi. Görev alanı dışında çabalara girilirse gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Türk savaş gemileri geçtiğimiz ay içinde İtalyanların enerji devi Eni’nin sondaj gemilerini durdurmuştu. Türkiye, Rumların sondaj yapmayı planladığı Gazimağusa açıklarındaki 3. parseli deniz trafiğine kapatan denizcilik bildirisi Navtex’i 10 Mart’a kadar uzatmıştı.

HABER MERKEZİ