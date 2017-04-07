ABD saldırısına AB desteği

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD'nin Suriye'de yaptığı saldırının ardından yaptığı açıklamada “Suriye'deki gaddarlığı sonlandırmak için ABD'yle çalışacağız” dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “ABD saldırısı, barbarca kimyasal saldırıya karşı bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor. AB, Suriye'deki gaddarlığı bitirmek için ABD ile çalışacak" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de bir açıklama yaptı. Juncker “4 Nisan'da Han Seyhun'da sivillere korkunç bir kimyasal saldırı yapıldı. Dün gece ABD buna yanıt olarak Şayrat Hava Üssü'ne hava saldırısı yaptı. ABD, bu saldırıların sınırlı olduğu konusunda ve saldırıların amacının gelecekte kimyasal silahların kullanımını caydırma olduğu konusunda AB'yi bilgilendirdi” dedi.

Açıklamada 'sadece siyasi geçiş sürecinin kalıcı bir barışa yol açabileceği' vurgulanarak "Başkan Juncker ve AB Komisyonu bir bütün olarak bu konuda üzerine düşeni yapmak için hazır" dendi.

Le Pen'den tepki

Öte yandan Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, ABD'nin Suriye'de yaptığı saldırıyı eleştirdi. Le Pen, “Trump, ABD'nin 'dünya polisi' olmayacağını açıklamıştı ama dün yaptığı tam olarak buydu” dedi.

Le Pen yaptığı açıklamada “Trump'ın ani adımı nedeniyle şaşırdığını” söyledi. ABD'nin Suriye'de yaptığı saldırının geri tepebileceğini belirten Le Pen “Trump, ABD'nin 'dünya polisi' olamayacağını açıklamıştı ama dün yaptığı tam olarak buydu” dedi.

Le Pen geçmişte Irak ve Libya, örneklerini hatırlattı.