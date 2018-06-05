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ABD sivilleri katletti

Uluslararası Af Örgütü, ABD’nin geçen yıl PKK/YPG ile birlikte düzenlediği Rakka Operasyonu’nda yüzlerce sivili katlettiğini açıkladı. Af Örgütü raporunda operasyon sırasında dört kez ev değiştirmek zorunda kalan Bardan ailesinin trajik hikayesi de yer aldı

05 Haziran 2018 Salı 17:54
ABD sivilleri katletti

Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl ABD öncülüğündeki sözde DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye'nin Rakka kentine yönelik düzenlediği hava operasyonlarında uluslararası hukukun ihlâl edildiğini açıkladı.

Rakka operasyonlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu ifade eden Af Örgütü, ABD güçlerini sivillerin güvenliğini dikkate almamakla suçladı. Haziran 2017'de başlayan Rakka harekâtında omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kara operasyonlarıyla, ABD öncülüğündeki koalisyon ise hava operasyonlarıyla katılmıştı. Rakka, Ekim 2017'de DEAŞ'ın elinden alınmıştı.

Ölümden kaçamadılar

Rakka'da hava saldırısı düzenlenen 42 noktayı ziyaret eden Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, birçok noktada sivillerin de hava bombardımanı sonucu öldüğü sonucuna ulaştı. Raporda harekât sırasında Rakka'da bulunan Badran ailesinin çatışmalardan kaçmak için dört kez ev değiştirdiği ifade edildi ve "Ancak 20 Ağustos'ta düzenlenen hava operasyonunda ailenin üç farklı kuşaktan 39 üyesi öldü" denildi. Aynı hava operasyonunda Badran ailesinin 10 komşusu da hayata veda etti. 

ABD top yağdırdı

Koalisyon güçleri ise Rakka harekâtı esnasında ve sonrasında gelen sivil ölümleri haberleri üzerine gerekli tüm tedbirlerin alındığı açıklamalarını yaptı, DEAŞ'ı sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü, Rakka harekâtında PKK/YPG'nin yanında savaşan Amerikan özel harekât birliklerine de suçlamalar yöneltti. Raporda bir ABD özel harekât taburunun Vietnam Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük topçu baraj ateşini Rakka'da gerçekleştirdiği ifade edildi. ABD hükümeti ise Rakka operasyonunun akıllı bombaların kullanıldığı bir harekât olarak niteliyor ve sivil can kayıplarının asgari düzeyde tutulduğunu savunuyor. Rakka harekâtı, DEAŞ militanlarının silahlarıyla birlikte kent merkezini terk etmeleri üzerinde varılan bir anlaşma sonucu tamamlanmış ve kentin kontrolü Suriye Demokratik Güçleri'nin eline geçmişti. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
ABD
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