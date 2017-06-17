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ABD sokak ismi vererek uyardı!

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını Mecidiyeköy'deki Ağaoğlu Sokak'ın adını vererek olası bir terör tehdidine karşı uyardı.

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ABD sokak ismi vererek uyardı!

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını Mecidiyeköy'deki Ağaoğlu Sokak'ın adını vererek olası bir terör tehdidine karşı uyardı.

Uyarı yazısında vatandaşlarını kalabalık yerlerden uzak durmaya çağıran ABD konsolosluğu, Türk güvenlik görevlilerinin de önlem aldığını belirtti. ABD'nin 'Şişli-Mecidiyeköy' uyarısı için açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu açıklamasında, "ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır" dedi.

HABER MERKEZİ

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