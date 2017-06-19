ABD, Suriye uçağını düşürdü

ABD Suriye'de terör örgütlerine açıktan destek sağlamaya devam ediyor. Türkiye'ye karşı terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG ile birlikte hareket eden ABD biryandan da bölgedeki diğer figüranı olan terör örgütü DEAŞ'ı kullanıyor.

Suriye ordusunun Rakka bölgesinde DEAŞ'a operasyon düzenleyen savaş uçağı ABD tarafından düşürüldü. Saldırı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun şemsiyesi altında yapıldı. Suriye ordusundan yapılan açıklamada “Uçağımız, DEAŞ’la mücadeleye yönelik görevini yerine getirirken düşürüldü” denildi.

Uçağın düşürülmesinin, 'koalisyon güçlerinin eylemlerini DEAŞ ile koordine ettiklerinin bir teyidi' olduğu vurgulanan açıklamada, "Ordumuz ve müttefiklerimiz büyük başarılara imza atarken, onların eylemleri ise terörizmle mücadelede Suriye ordusunu ve müttefiklerini durdurmaya yönelik" ifadeleri yer aldı.

ABD'den ‘aynen devam’ mesajı

ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan açıklamada ise “18 Haziran saat 18.43’te bir Suriye SU-22 uçağı Tabka’nın güneyinde bulunan SDG kuvvetlerinin çok yakınına bomba bıraktı ve angajman kuralları gereği ve koalisyon ortaklarının kolektif güvenliği için ABD F/A 18E Super Hornet uçakları tarafından derhal düşürüldü” denildi.

Açıklamada şu ifadelerle Suriye ordusuna bu tür saldırıların devam edeceğine de vurgu yapıldı: “Rejim yanlısı kuvvetlerin Suriye’de DEAŞ’a karşı meşru mücadele veren koalisyon destekli kuvvetlere karşı düşmanca niyetleri tolere edilmeyecektir.”

Rusya'dan ABD'ye tepki

ABD daha önce de Suriye ordusuna yaptığı saldırılarla terör örgütlerinin önünü açmıştı. ABD'nin Suriye uçağını düşürmesine Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’a eylemlerini koordine etme ve Suriye’nin onayı olmayan tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Lavrov “Suriye’de olanlarla ilgili konuşacak olursak… Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Karadaki herhangi bir eylem konusunda Şam’ın onayı alınmalı” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, Suriye güçlerini vurmaması için ABD'yi uyardı. Rus Interfax haber ajansına konuşan Ryabkov, yeni bir saldırı olması halinde Moskova'nın misilleme yapabileceğini aktardı.

Rusya'dan Türkiye ve İran'a mesaj

Öte yandan Rusya, İran ile Türkiye’nin Astana süreci çerçevesinde teklif ve girişimlerinde Suriye hükümetiyle anlaştığını da vurgulayan Lavrov, “Tüm taraflar böyle davranmalı. Suriye’deki güvenli bölgeler, ilerleme kaydedebilmek için olası seçeneklerden biri. ABD ve Suriye’de güçleri veya akıl hocaları olan tüm tarafları hükümetin onayıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla koordine olmaya çağırıyoruz” dedi.