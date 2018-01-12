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ABD: 'Suriye ve Irak'ta işlerimiz var'

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, DEAŞ’ın parçalanarak yok edilmek üzere olduğunu ancak örgütün Suriye ve Irak’ta bir daha toparlanmaması için daha yapılacak işlerin bulunduğunu söyledi. McKenzie, buralarda DEAŞ ile mücadelenin tamamlanmasının ardından koalisyonun dikkatini örgütün ortaya çıktığı başka yerlere çevireceğini söyledi.

12 Ocak 2018 Cuma 19:49
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ABD: 'Suriye ve Irak'ta işlerimiz var'

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısı düzenledi.

McKenzie, DEAŞ’ın parçalanarak yok edilmek üzere olduğunu ancak örgütün Suriye ve Irak’ta bir daha toparlanmaması için daha yapılacak işlerin bulunduğunu söyledi.

McKenzie, “Bunun aynı zamanda küresel bir unsuru, tabiri caizse DEAŞ’ın başka yerlerde isminin kullanımı söz konusu. Fiziki hilafet olarak başarısız olduysa da küresel çapta onun ismiyle ortaya çıkanları görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl içerisinde küresel koalisyonun Orta Fırat vadisindeki hilafeti ortadan kaldırmanın yanı sıra yapacağı çok iş var. Bununla bağlantılı küresel konulara dikkat etmek zorundayız ve dikkatlerin buraya döneceğini göreceksiniz” diye konuştu.

PYD/PKK’ya eğitim konusunu es geçti

Bir Türk gazetecinin ABD öncülüğündeki koalisyonun SDG ismini kullanan PYD/PKK unsurlarına sınır muhafaza eğitimi vermesine ilişkin sorusunu McKenzie, “Bu şu anda giremeyeceğim operasyonel bir detaydır. Biz bölgede ortak ve müttefiklerimize çok çeşitli eğitim fırsatı sunuyoruz. Ancak bunlara giremeyeceğim. Şu anda çok erken” şeklinde cevapladı.

Yerel kaynaklar, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 400 PYD/PKK mensubuna sınır muhafaza eğitimi verdiğini, "sınır muhafızları" adı altında büyütülen yapıyı terör örgütü PYD/PKK’nın, "Kuzey Ordusu" olarak adlandırdığını belirtiyor.

Yeni oluşumun yüzde 70'inin PYD/PKK'lılardan oluşması beklenirken kaynaklar bunun düzenli orduya yönelik ilk adım olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDPKKPydDeaşSuriyeIrakTerör
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