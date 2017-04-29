ABD teröriste kalkan oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır bölgesinde teyakkuz durumunda. Teyakkuz durumunun en önemli nedeni terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'nin son günlerde sık sık sınır karakollarımıza saldırı düzenlemesi.

TSK, terör örgütü PKK'ya yönelik, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesi ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgesine düzenlenen hava harekatı sonrası, Suriye'de YPG'nin denetimindeki bölgelerden, 11 hudut karakoluna, 13 ayrı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Tansiyon yükselirken TSK gerilimin arttığı Şanlıurfa sınırına askeri sevkiyat yapıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı nedeniyle Kilis'e gönderilen ve operasyonun tamamlanması ile bölgede bekletilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araçlar, Şanlıurfa'ya gönderiliyor.

PYD kontrolündeki bölgelerden Türkiye tarafına yönelik saldırıların artması nedeniyle peyderpey yola çıkartılan araçlardan, ilk grubu Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürülen araç sevkiyatı esnasında polis ekipleri de eskortluk yaptı. Araçların ihtiyaç durumuna göre PYD kontrolündeki Telabyad ve Rasulayn sınırında görevlendirilmesi bekleniyor.

ABD terörist müttefiklerini Türkiye'ye karşı koruyor

Türkiye bir yandan da Suriye ve Irak tarafındaki terör hedeflerine hava operasyonu düzenlerken ABD'de müttefikimiz dediği terör örgütünü Türkiye'ye karşı koruma altına aldı. ABD ordusu zırhlı araçlarını Kobani’den Kamışlı’ya kadar sınır hattı boyunca konuşlandırdı.

YPG’li teröristler ise “ABD’ye, Türkiye’nin bir kez daha saldırması halinde Rakka operasyonunu durduracağımızı ve gücümüzü sınıra kaydıracağımızı söyledik” açıklaması yaptı. Yerel kaynaklar, Amerikan askeri varlığının, belirli bölgeleri tıkayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve YPG arasında tampon oluşturmayı amaçladığını ifade ediyor.

Koalisyon uçakları da PKK koruması oldu

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının da Türkiye’nin YPG’ye hava harekâtı yapmaması için iki gündür Tel Abyad, Kobani, Kamışlı ve Derik bölgesinde uçuş yaptığı belirtildi. ABD, terör örgütü PKK–YPG'yi Türkiye'ye karşı koruma altına aldığını en üst düzeyden de kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis, ana omurgasını YPG’lilerin oluşturduğu SDG ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde birlikte hareket ettiğini söyledi. Sözcü, “Birlikte çalıştığımız ve operasyon yaptığımız Suriye Demokratik Güçleri ortaklarımız var. Bütün kuzey Suriye boyunca Suriye Demokratik Güçleri’yle operasyon düzenleyen Amerikan kuvvetleri var. Sınır da operasyon yaptıkları yerlerden biri” dedi.

Sözcü bunun, “PYD/PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarına TSK’nın karşılık vermesini engellemek üzere yapılıp yapılmadığı” sorusunu ise geçiştirdi.

Davis ayrıca, “Bütün taraflara ortak düşmana odaklanmaları çağrısı yapıyoruz ki bu da IŞİD. Buna Suriye Demokratik Güçleri de dahil. Suriye Demokratik Güçleri ortaklarımızdan Rakka ve Tabka’ya odaklanmalarını istiyoruz. Başka yerlerde çatışmalara sürüklenmelerini istemiyoruz” açıklamasında bulundu. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway de çatışan taraflara IŞİD'in yenilgiye uğratılması hedefinden sapmama çağrısında bulundu.

89 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri ise 25 Nisan'da gerçekleştirdiği terör operasyonunun bilançosunu açıkladı. Buna göre Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine yönelik hava harekâtında PYD/YPG/PKK kamplarındaki 40'tan fazla terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'a yönelik hava harekâtında da terör örgütünün üslenme alanında 4'ü üst düzey 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda aralarında sözde üst düzey sorumluların da olduğu 90'ın üzerinde terörist de yaralandı. Yaralıların tedavi amacıyla Irak'ın kuzeyindeki hastanelere nakledildikleri ve durumlarının ağır olduğu yönünde bilgiler elde edildi.

Amerikalı komutan Genelkurmay'da

Öte yandan ABD ile Türkiye arasında bölgedeki gerilim üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ve beraberindeki heyet Ankara'ya gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü. TSK'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede Irak ve Suriye'deki genel durum hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

ABD askerleri ve teröristler yan yana nöbet tuttu

Türkiye'nin operasyonlarına karşı ABD'nin arkasına saklanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, 28 Nisan gecesi ABD askerleriyle birlikte sınırda nöbet tuttu. Reuters haber ajansının Mardin Kızıltepe'nin karşısında yer alan Derbesiye'de çektiği fotoğraflarda, ABD zırhlı aracının yanında teröristler yer alıyor.

Fotoğraflarda ABD bayrakları dikkat çekerken, maskeli YPG'liler göze çarpıyor. Önceki gün aynı noktada çekilen videoda, ABD ve YPG'lilerin konvoyunun sınıra doğru ilerlediği görülüyordu.

AHMET SAFA TERZİ / İSTANBUL