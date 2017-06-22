ABD Türkiye ile dalga geçiyor

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını ileri sürdü.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD ile Türkiye'nin ilişkisinin terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinin çok daha ötesinde stratejik ortaklık olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Işık'ın daha önce Türkiye'nin güvenliğine ilişkin dile getirdiği endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını vurgulayan Mattis, terör örgütü YPG'ye verilen malzemelerin listelerinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşılacağını kaydetti.

İlk envanter raporunun bu ay gönderildiğini hatırlatan Mattis, Mayıs sonunda terör örgütü YPG'ye sağlanan teçhizatla amaçlarının Rakka'nın tecrit edilmesi ve ele geçirilmesi olduğunu ileri sürdü. Sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını bildiren Mattis, ayrıca dağıtılan silahların sadece Suriye sahasında kalmasını temin etmek için ABD'li danışmanların sahada görev yaptığını savundu.

Oysa asıl hedef Türkiye



ABD Savunma Bakanı Mattis, Mayıs ayında PKK'ya silah verilmediğini ve vermeyeceklerini söylemişti. Ancak ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği silahların bir bölümü, seri numaraları silinmiş vaziyette terörle mücadele sırasında Mehmetçik tarafından Güneydoğu'da ele geçirildi. Bir başka ifadeyle ABD'nin YPG'ye verdiği silahlar Şırnak'ta Kato Dağı'ndaki PKK mağaralarında çıktı. Hatta güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "ABD ordusunun bölgeye sevk ettiği silahlar çok geçmeden Türkiye sınırından geçerek Güneydoğu kırsalındaki mağaralarda istifleniyor!"

Geçen yıl Eylül ayında PKK'lıların 'yılan yolları' adını verdiği mevziler Mehmetçik tarafından imha edilirken, arama faaliyetleri sırasında ABD'nin YPG'ye verdiği 10 kilometre mevziili Doçka 23.5 mm silah da bulunmuştu.

Yine YPG’liler Rakka operasyonu sırasında ABD yapımı 'tank katili' olarak bilinen FGM-148 Javelin füzesi kullanırken görüntülenmişti. Rakka bahanesiyle terör örgütüne PYD/YPG'ye ABD tarafından gönderilen silahların varlığı, "Asıl hazırlık Türkiye için mi yapılıyor?" sorusunu da gündeme taşıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ABD'yi YPG'ye silah verme kararından dolayı eleştirmiş, silahların PKK'nın eline geçeceği uyarısında bulunmuştu.