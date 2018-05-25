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ABD: Türkiye'ye F-35 yok

ABD Senatosu savunma komitesinde 24 Mayıs'ta kabul edilen 716 milyar dolarlık savunma politikası yasa teklifi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarının alımını yasaklamayı da öngörüyor. Gelişmeye sert tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Karşılık vermeye mecbur kalırız' açıklaması geldi

25 Mayıs 2018 Cuma 15:35
ABD: Türkiye'ye F-35 yok

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, Türkiye'nin ABD'li Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35 Müşterek Taarruz Uçağı satın almasını engellemeye yönelik bir önlem de dahil olmak üzere, 716 milyar dolarlık savunma politikası tasarısının bir versiyonunu sundu.

ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis tarafından sunulan Ulusal Savunma Yetkilendirme yasası olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesine ilişkin yasa tasarısını 66'ya karşı 351 oyla kabul etti.

 ABD Senatosu savunma komitesinde önceki gün kabul edilen 716 milyar dolarlık savunma politikası yasa teklifi, Türkiye'nin ABD'li Lockheed Martin şirketinin üretimi F-35 savaş uçaklarının alımını yasaklamayı da öngörüyor.

ABD'li senatörlerin bu adımı atmalarının altında yapan gerekçelerin ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'un Türkiye'de gözaltında tutulması ve Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşması olduğu biliniyor.

Tasarıda imzası bulunan Demokrat Senator Shaheen kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, "F-35 uçakları ve teknolojisini, bu uçakları vurmak için tasarlanmış Rus hava savunma sistemini (S-400) satın alan bir ülkeye transfer etmek konusunda muazzam bir tereddüt var" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri'nden sert tepki

Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını askıya alınmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde ezici bir şekilde kabul edilmesine Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye'nin ABD'den F-35'leri teslim almak için bütün şartları yerine getirdiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuna aykırıdır. Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" dedi.

ABD’li bazı senatörlerin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışının engellenmesi amacıyla yasa tasarısı sunmasına ilişkin, bu kararın Türkiye’nin S-400 kararından vazgeçmesi ve rahip Andrew Brunson’ın tutukluluk halinin son verilmesine bağlandığını söyleyen Aksoy şunları söyledi: "F-35 programı çok uluslu bir programdır. Biz bu F-35 programı kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri harfiyen yerine getirdik. Zaten bu çok uluslu bir program. İmzalanan sözleşme çerçevesinde herkesin yükümlülükleri belli ve bunların yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu gibi adımlar ABD ile müttefiklik ilişkimizin ruhuna da aykırı. Sayın bakanımızın da söylediği gibi böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız.” 

Son Güncelleme: 26.05.2018 03:51
Anahtar Kelimeler:
F-35TürkiyeABDS-400Müttefik
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