ABD Türkiye'yi dinlemiyor! DEAŞ çıkıyor PKK giriyor

Büyük Ortadoğu Projesi'nin temel argümanlarından biri olan 4 parçalı Kürdistan (Büyük İsrail) projesi adım adım uygulanıyor. Bir tarafta Yahudi asıllı Peşmerge lideri Mesut Barzani'nin bağımsızlık hazırlığı, bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde ABD eliyle kurulan PKK-YPG devleti.

Türkiye ve İran'dan da toprak koparmayı amaçlayan bu sinsi planda ABD, PKK-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle birlikte hareket ediyor. Bu birlikteliğin son işareti Suriye’nin kuzeyindeki Deyr ez-Zor kentinde ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ yaklaşık 4 yıldır elinde bulundurduğu kenti hiçbir direnç göstermeden PKK-YPG'ye teslim ediyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, büyük bölümünü işgal ettiği il kırsalından hızla güneybatı yönünde çekiliyor. PKK/PYD, bu sayede iki günde yaklaşık 45 kilometre derinliğe çatışmaya girmeden ulaştı.

Böylece bölgedeki Bir Dumayn, Huceyf Zarrab, Alice, Faydat ez-Zarrab, Vadi El Humeyr, Ebu Sakira, kent merkezinin kuzeyindeki sanayi alanı ile tekstil depolarının yer aldığı bölgeler PKK/PYD'nin hakimiyetine geçti. Terör örgütü PKK/PYD unsurları, Beşar Esad güçlerinin kontrolündeki Deyr ez-Zor il merkezinin 6 kilometre yakınına kadar ulaşmış durumda.

PYD’ye ABD’den bin 500 TIR silah

Terör örgütü PKK-YPG, ABD desteğiyle bölgedeki hâkimiyetini genişletirken bir yandan da silah desteği almaya devam ediyor. ABD Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. DEAŞ'la mücadeleyi bahane olarak gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları bin 500 TIR’a ulaştı.

Son olarak 70 tır askeri yardım, Rakka'nın kuzeyindeki terör örgütü unsurlarına gönderildi.

Haziran ayı başından bu yana ABD tarafından terör örgütüne gönderilen askeri yardım TIR’ı sayısı bin 421’e yükseldi. Diğer taraftan 13,17 ve 21 Ağustos ile 3 Eylül tarihlerinde gece saatlerinde brandalı toplam 330 TIR’la da Irak'tan PKK/PYD kontrolündeki Haseke'ye gerçekleştirilen sevkiyatlar görüntülenmiş ancak ne tür yardımlar gönderildiği anlaşılamamıştı.

ABD ve İngilizler PKK saflarında

Öte yandan Suriye kuzeyinde YPG/PKK saflarında bulunan 3 kadın terörist, önce Şam'a, Şam'dan Halep'e, Halep'ten de El Bab'a kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu teröristlerin itirafları örgüte ABD desteğini bir kez daha ortaya koydu.

3 teröristin verdiği bilgilere göre; "Suriye'deki Tel Hamis bölgesinde Kanada ve ABD askerleri yer alıyor. Bunlar örgüte cephane ve doktor yardımında bulunuyor. ABD askerleri İHA uçurarak teröristlere anlık bilgi sağlıyor. Kurulan seyyar hastanelerde YPG/PKK'lıları tedavi ediyorlar. Her militan taburunda ise 3 veya 5 tane ABD'li, Kanadalı ve İngiliz bulunuyor. Bunlar örgüt ile hareket ediyor. Strateji, harekât planlarının tamamı ABD eliyle yürütülüyor."